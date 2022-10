Przed 3. kolejką Ligi Europy. Typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze Romy

Liga Europy w czwartej wróci po przerwie reprezentacyjnej. W trzeciej kolejce czeka nas między innymi hitowe starcie Roma – Real Betis. Zapoznaj się z dokładnym terminarzem tej serii gier.

Omonia – Manchester United. Typy, kursy, zapowiedź

Jeszcze w połowie września Omonia miała niechlubną serię trzech porażek z rzędu. Cypryjski klub przerwał ją na krajowym podwórku, ponieważ wygrał dwa mecze do zera i przybliżył się do liderującego w tabeli Arisu. Dystans do prowadzącego w Premier League Arsenalu, powiększył natomiast Manchester United, który przegrał w derbach z City aż 3:6 i zapewne w czwartek będzie chciał wrócić na zwycięską ścieżkę.

Arsenal – Bodo. Typy, kursy, zapowiedź

W Londynie zdążyli się już stęsknić za Ligą Europy, w której Arsenal rozegrał jeden, a nie dwa mecze. Starcie Kanonierów z PSV zostało przełożone, czego Mikel Arteta i spółka mogą żałować. Prezentują oni bowiem świetną formę, czego dowodem jest pokonanie Arsenalu w miniony weekend. W ostatnich dniach ze zwycięstwa cieszyło się Bodo. Norweski klub w przeciwieństwie do angielskiego, nie przewodzi w ligowej tabeli na krajowym podwórku. Do prowadzącego Molde traci aż 15 puntków.

Roma- Real Betis. Typy, kursy, zapowiedź

Ze zmiennym szczęściem w Serie A radzi sobie Roma, która w tabeli zajmuje szóste miejsce, ale ma tylko cztery punkty mniej od pierwszego Napoli. Dla rzymian ważna była miniona kolejka, w której podopieczni Jose Mourinho rozprawili się z Interem. W weekend drugiej ligowej porażki doznał Real Betis. Andaluzyjczycy poprzednio ulegli mistrzowi Hiszpanii. Teraz musieli uznać wyższość Celty Vigo.

Program 3. kolejki fazy grupowej Ligi Europy:

Czwartek (06.10 – mecze o 18:45)

Crvena – Ferencvaros (1)

HJK – Ludogorets (X2)

Malmo – Union (-2.5)

Monaco – Trabzonspor (BTTS)

Omonia – Manchester Uniteds (2)

Sheriff – Real Sociedad (1/+1.5)

Sturm – Lazio (+2.5 gola)

Zurich – PSV (1X)

Czwartek (06.10 – mecze o 21:00)

Arsenal – Bodo (1)

Roma – Betis (1)

Braga – Royale Union (+2.5)

Fenerbahce – AEK Larnaca (X2)

Midtjylland – Feyenoord (1)

Olympiakos – Karabache (BTTS)

Rennes – Dynamo Kijów (-2.5)

Freiburg – Nantes (X)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

