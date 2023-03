Przed 26. kolejką Bundesligi: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Yann Sommer

Bayern Monachium – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Bayern Monachium walczy o mistrzostwo przede wszystkim właśnie z Borussią Dortmund. Sobotni hit zapowiada się zatem znakomicie. Bawarczycy są obecnie na drugiej lokacie (52 oczka). Ostatnio mistrzowie Niemiec przegrali w delegacji z Leverkusen 1:2. Borussia Dortmund jest na pierwszej lokacie (53 punkty). 18 marca gracze BVB pewnie pokonali u siebie Koeln 6:1. Wydaje nam się, że w sobotę nie zabraknie emocji i goli. Stawiamy zatem na over 2,5.

Schalke 04 Gelsenkirchen – Bayer Leverkusen. Typy, kursy, zapowiedź

Górnicy w ostatniej kolejce zremisowali na wyjeździe z Augsburgiem 1:1. Aktualnie Schalke zajmuje 17. miejsce – 21 punktów. Obecnie Górnicy tracą jedno oczko do bezpiecznej strefy. Co ciekawe, gospodarze są niepokonani od 24 stycznia. Aptekarze w 25. serii gier pokonali u siebie Bayern Monachium 2:1. W tym momencie gracze Leverkusen zajmują ósme miejsce (37 oczek). W trzech poprzednich spotkaniach goście zanotowali same wiktorie. Uważamy, że teraz Aptekarze zremisują z Górnikami.

RB Lipsk – Mainz. Typy, kursy, zapowiedź

RB Lipsk jest faworytem sobotniego spotkania z Mainz. Gospodarze są obecnie na piątym miejscu (45 punktów). Ostatnio Lipsk przegrał w delegacji z Bochum 0:1 i teraz gracze tej ekipy zrobią wszystko, aby się zrehabilitować. Klub z Moguncji jest na dziewiątej lokacie (37 oczek). W ostatniej kolejce Mainz zremisowało u siebie z Freiburgiem 1:1. Lipsk gra bardzo dobrze na swoim terenie (9-2-1), dlatego typujemy na „1”.

STS 1.51 wygrana RB Lipsk Zagraj!

Program 26. kolejki Bundesligi

Piątek (31 marca)

20:30 Eintracht – Bochum (1)

Sobota (1 kwietnia)

15:30 Union – Stuttgart (1)

15:30 Schalke – Bayer (x)

15:30 Lipsk – Mainz (1)

15:30 Freiburg – Hertha (1)

15:30 Wolfsburg – Augsburg (x)

18:30 Bayern – Borussia (over 2,5)

Niedziela (2 kwietnia)

15:30 Koeln – Moenchengladbach (x)

17:30 Werder – Hoffenheim (2)

W nawiasie prezentujemy nasz typ na dany mecz.

26. kolejka Bundesliga: kursy bukmacherskie, zakład AKO

1 x 2 18:30 31 March 2023 Eintracht Frankfurt VfL Bochum 1.58 4.10 5.30 1.54 4.40 6.00 13:30 1 April 2023 RB Lipsk FSV Mainz 05 1.52 4.40 5.60 1.53 4.60 6.00 13:30 1 April 2023 Schalke 04 Bayer Leverkusen 3.80 3.60 1.91 3.85 3.75 1.94 13:30 1 April 2023 Freiburg Hertha Berlin 1.70 3.75 4.75 1.66 4.10 5.20 13:30 1 April 2023 VfL Wolfsburg Augsburg 1.61 4.05 5.10 1.64 4.20 5.20 13:30 1 April 2023 Union Berlin VfB Stuttgart 2.05 3.25 3.65 2.10 3.35 3.80 16:30 1 April 2023 Bayern Monachium Borussia Dortmund 1.51 4.85 5.15 1.48 5.20 5.60 13:30 2 April 2023 FC Koeln Borussia M’gladbach 2.11 3.50 3.25 2.26 3.60 3.10 15:30 2 April 2023 Werder Brema Hoffenheim 2.28 3.45 2.95 2.36 3.60 2.95 Pokaż 1 więcej spotkań 13:30 8 April 2023 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 2.04 3.55 3.40 2.00 3.80 3.65 Pokaż 1 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 marca 2023 20:15 .

Zakład bez ryzyka 100 zł w STS z kodem GOAL Największy polski bukmacher Zarejestruj się w STS +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.