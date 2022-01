Przed 21. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze PSG

Paris Saint-Germain wygrało tylko jeden z pięciu ostatnich ligowych spotkań. Czy w najbliższy weekend paryżanie nie sprawią zawodu swoim kibicom? Ich pojedynek ze Stade Brest to jedna z ciekawiej zapowiadających się konfrontacji w ramach 21. kolejki Ligue 1. Sprawdź nasze typy na wszystkie mecze.

Tekst zawiera treści reklamowe | +18 | Obowiązuje regulamin

Paris Saint-Germain – Stade Brest. Typy, kursy, zapowiedź

PSG w ostatnich tygodniach nie przypomina zespołu, który regularnie odprawiał z kwitkiem swoich przeciwników w pierwszej części sezonu. Drużyna Mauricio Pochettino wygrała tylko jeden z pięciu ostatnich ligowych meczów, ale nie przeszkadza to jej w prowadzeniu w ligowej tabeli z dużą przewagą. Cierpliwość kibiców PSG nie jest jednak z gumy i w sobotę będą oczekiwać od swojej drużyny wygranej.

Stade Brest przed sobotnim meczem nad Parc des Princes nie ma po swojej stronie żadnych argumentów. Swojej szansy może jedynie upatrywać w tym, że zostanie zlekceważony przez wyżej notowanego przeciwnika. Piłkarze w czterech ostatnich ligowych spotkaniach z Brest u siebie zawsze sięgali po komplet punktów i nic nie wskazuje na to, aby tym razem miało być inaczej.

My w tym meczu spodziewamy się nie tylko wygranej PSG, ale również przynajmniej trzech bramek. Nasz typ: wygrana PSG i powyżej 2,5 bramki

Superbet 2.50 wygrana PSG i powyżej 2,5 bramki Zagraj!

ES Troyes – Olympique Lyon. Typy, kursy, zapowiedź

Na przełamanie swojego zespołu cały czas czekają kibice Olympique Lyon, który obecnie zajmuje 11. miejsce w tabeli Ligue 1. Po raz ostatni trzy punkty drużyna zdobyła pod koniec listopada. Od tamtej pory doznała jednej porażki i zanotowała cztery remisy z rzędu. Kolejną okazję do przełamania będzie miała w niedzielny wieczór, kiedy zmierzy się na wyjeździe z ES Troyes.

Gospodarze niedzielnego spotkania odnieśli tylko cztery zwycięstwa w tym sezonie i obecnie plasują się tuż nad strefą spadkową. W ekipie Troyes wszyscy zdają sobie sprawę, że w ostatecznym rozrachunku na wagę złotą może być każdy punkt. Dlatego choć nie są faworytem meczu z Lyonem, to zrobią wszystko, aby wykorzystać słabszą formę przeciwnika i zgarnąć przynajmniej jeden punkt.

My w tym meczu nie spodziewamy się niespodzianki i stawiamy na przełamanie gości z Lyonu. Nasz typ: wygrana Lyonu

Superbet 1.86 wygrana Lyonu Zagraj!

Olympique Marsylia – Lille OSC. Typy, kursy, zapowiedź

Najciekawiej ze spotkań 21. kolejki zapowiada się pojedynek zamykający rywalizację w tej serii spotkań. W niedzielę wieczorem Olympique Marsylia podejmować będzie na Stade Velodrome Lille OSC. Obie drużyny przystąpią do tego spotkania w dobrych nastrojach i z jednym celem – zdobycie trzech punktów.

Zajmująca trzecie miejsce w tabeli Marsylia, która w ostatnich trzech ligowych spotkaniach zdobyła siedem punktów, będzie chciała przede wszystkim wykorzystać atut własnego boiska. Czeka ich jednak bardzo trudne zadanie, bowiem na Stade Velodrome przyjedzie znajdują się w wysokiej formie ekipa Lille. Ostatniej porażki w lidze doznała jeszcze październiku ubiegłego roku, ulegając na wyjeździe PSG. Od tamtej pory rozegrała siedem meczów w Ligue 1, a trzy z czterech ostatnich rozstrzygnęła na swoją korzyść.

My w tym meczu większe szanse dajemy Marsylii, ale stawiamy na jej wygraną z podpórką w postaci remisu. Dorzucamy do tego zakład na powyżej 1,5 bramki. Nasz typ: podwójna szansa: 1X i powyżej 1,5 bramki

Superbet 3.15 podwójna szansa: 1X i powyżej 1,5 bramki Zagraj!

Program 21. kolejki Ligue 1:

piątek (14 stycznia):

21:00 OGC Nice – FC Nantes (1X i powyżej 1,5 bramki)



sobota (15 stycznia):

17:00 AS Saint-Etienne – RC Lens (2)

21:00 Paris Saint-Germain – Stade Brest (1 i powyżej 2,5 bramki)



niedziela (15 stycznia):

13:00 Stade Rennes – Girondins Bordeaux (1X)

15:00 FC Lorient – SCO Angers (poniżej 2,5 bramki)

15:00 AS Monaco – Clermont Foot (1)

15:00 Stade Reims – FC Metz (1)

15:00 RC Strasbourg – Montpellier HSC (BTTS)

17:05 ES Troyes – Olympique Lyon (2)

20:45 Olympique Marsylia – Lille OSC (1X i powyżej 1,5 bramki)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

21. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2022-01-14 Nice Nantes 1.75 3.65 4.90 1.73 3.75 5.10 1.74 3.75 5.20 17:00:00 2022-01-15 Saint-Etienne Lens 3.80 3.60 2.00 3.70 3.55 2.01 21:00:00 2022-01-15 Paris Saint-Germain Brest 1.23 7.00 10.75 1.22 7.25 12.00 1.23 6.80 11.00 13:00:00 2022-01-16 Rennes Bordeaux 1.44 4.75 6.30 1.42 5.00 7.30 1.44 4.90 6.60 15:00:00 2022-01-16 Monaco Clermont Foot 1.48 4.55 6.45 1.50 4.50 6.55 1.48 4.60 6.40 15:00:00 2022-01-16 Reims Metz 1.79 3.40 4.60 1.83 3.50 4.80 1.80 3.55 4.70 15:00:00 2022-01-16 Strasbourg Montpellier 2.08 3.35 3.45 2.07 3.55 3.65 2.09 3.50 3.50 15:00:00 2022-01-16 Lorient Angers 2.38 3.15 3.05 2.40 3.30 3.10 2.40 3.25 3.10 17:05:00 2022-01-16 Troyes Lyon 4.05 3.65 1.83 4.10 3.90 1.85 4.10 3.80 1.84 20:45:00 2022-01-16 Marseille Lille 2.35 3.40 3.05 2.35 3.40 3.15 2.36 3.35 3.05 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14. stycznia 2022 13:56 .

Ligue 1: Freebet i dwa gole przewagi w Superbet

Sprawdź ofertę Superbet zakłady bukmacherskie na to spotkanie. Bukmacher ten przygotował atrakcyjną ofertę dla nowych klientów (bonus do 200 zł i tydzień gry bez ryzyka do 1300 zł). Zakładając konto podaj Superbet kod promocyjny GOAL, a otrzymasz dodatkowo freebet 34 zł (darmowy zakład) po wpłaceniu min. 40 zł depozytu.

Stawiając na zwycięzcę meczu w Superbet pamiętaj o promocji “Super przewaga”, dzięki której Twój kupon będzie rozliczony jako wygrany w momencie gdy wytypowany przez Ciebie zespół osiągnie dwa gole przewagi w meczu. Wygrywasz bez względu na wynik końcowy spotkania.

Tydzień bez ryzyka do 1300zł + darmowy zakład 34zł Atrakcyjne promocje dla nowych klientów z kodem GOAL Zarejestruj się w Superbet +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.