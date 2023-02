Przed 20. kolejką La Liga: typy, kursy, zapowiedź

Pressfocus Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

FC Barcelona wciąż na prowadzeniu w La Liga, a sezon wkracza w decydującą fazę. Real Madryt stara się dotrzymać kroku Dumie Katalonii, która w najbliższej kolejce podejmie u siebie Sevillę. Królewskich tymczasem czeka wyjazd na Majorkę.

Atletico Madryt – Getafe. Typy, kursy, zapowiedź

Słaby jest to sezon w wykonaniu zawodników Atletico Madryt. Strata do podium ligi hiszpańskiej wynosi już pięć punktów, a do tego Los Colchoneros odpadli już z europejskich pucharów. Posada Diego Simeone jest coraz mocniej kwestionowana, a klub w zimowym oknie transferowym pozbył się Matheusa Cunhy i Joao Felixa. Sprowadzony na ich miejsce Memphis Depay nie zanotował zbyt imponującego wejścia do drużyny. W sobotę na Civitas Metropolitano przyjedzie Getafe, więc czeka nas spotkanie drużyn o podobnej charakterystyce. Goście sobotniego meczu mają spore problemy z punktowaniem i zajmują na razie 19. miejsce w tabeli.

STS 1.57 Poniżej 2.5 gola Odwiedź STS

RCD Mallorca – Real Madryt. Typy, kursy, zapowiedź

Oglądanie pleców Barcy w tabeli ligowej to zawsze bolesne doświadczenie dla Realu Madryt. Królewscy odzyskali rezon i bez najmniejszych problemów poradzili sobie w poprzedniej kolejce z Valencią. Jeśli Los Blancos zaprezentują się podobnie w najbliższym starciu, defensywa Mallorki może mieć problem z powstrzymywaniem zapędów napastników z Madrytu. Carlo Ancelotti motywuje nieustannie swoich piłkarzy do pościgu za Blaugraną z nadzieją, że największy rywal w końcu się potknie i zgubi punkty. Do końca sezonu jeszcze długo, dlatego szanse na to są dość duże.

FC Barcelona – Sevilla. Typy, kursy, zapowiedź

FC Barcelona po meczu z Realem Betis przedłużyła swoją passę kolejnych zwycięstw. Tym razem nie udało się zachować czystego konta, ale odnotować należy, że Blaugrana prezentowała się dużo lepiej od rywala. Wreszcie zakończyło się zawieszenie Roberta Lewandowskiego, a z Polakiem na murawie zawodnicy ofensywni zdają się zyskiwać pewność siebie. Xavi ma również wówczas więcej opcji, bo pomysł z wystawianiem Ansu Fatiego na pozycji środkowego napastnika okazał się kompletnie nietrafiony. W niedzielę na Camp Nou przyjedzie jednak najsłabsza od lat Sevilla, której nie daje się przed tym spotkaniem zbyt wielkich szans. Jej gra w ostatnich meczach pozostawiała wiele do życzenia.

STS 1.47 1. drużyna Powyżej 1.5 gola Odwiedź STS

Terminarz 20. kolejki La Liga

Piątek (3 lutego):

21:00 Athletic Bilbao – Cadiz (1)

Sobota (4 lutego):

14:00 Espanyol – Osasuna (X2)

16:15 Elche – Villarreal (2)

18:30 Atletico Madryt – Getafe (-2.5)

21:00 Real Betis – Celta Vigo (BTTS)

Niedziela (5 lutego):

14:00 RCD Mallorca – Real Madryt (-2.5)

16:15 Girona – Valencia (BTTS/Nie)

18:30 Real Sociedad – Real Valladolid (1)

21:00 FC Barcelona – Sevilla (1. drużyna +1.5 gola)

Poniedziałek (6 lutego):

21:00 Rayo Vallecano – Almeria (BTTS)

W nawiasach nasza propozycja typów bukmacherskich.

1 x 2 20:00 3 February 2023 Athletic Bilbao Cadiz 1.42 4.40 8.45 13:00 4 February 2023 Espanyol Osasuna Pampeluna 2.49 2.95 3.05 15:15 4 February 2023 Elche Villarreal 5.05 3.80 1.70 Pokaż 7 więcej spotkań 17:30 4 February 2023 Atletico Madryt Getafe 1.40 4.20 10.25 20:00 4 February 2023 Real Betis Celta Vigo 2.24 3.05 3.40 13:00 5 February 2023 Mallorca Real Madryt 5.15 3.65 1.72 15:15 5 February 2023 Girona Valencia CF 2.22 3.15 3.30 17:30 5 February 2023 Real Sociedad Real Valladolid 1.42 4.50 8.10 20:00 5 February 2023 FC Barcelona Sevilla FC 1.37 5.25 8.40 20:00 6 February 2023 Rayo Vallecano Almeria 1.75 3.60 4.60 Pokaż 7 mniej spotkań Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Zwrot PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 lutego 2023 23:18 .

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.