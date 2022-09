Przed 2. kolejką Ligi Mistrzów: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Czas na kolejne spotkania w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów. W środę 14 września zostanie rozegranych nietypowo, bo aż dziewięć potyczek. W najciekawszej konfrontacji Manchester City podejmie Borussię Dortmund. Czy Erling Haaland strzeli gola swojemu byłemu klubowi? Sprawdź plan gier na środę i poznaj nasze typy na wszystkie potyczki.

Manchester City – Borussia Dortmund. Typy, kursy, zapowiedź

Zdecydowanymi faworytami tego spotkania są gracze angielskiego klubu. Manchester City rewelacyjnie spisał się w pierwszej potyczce w tych rozgrywkach. Kilka dni temu Obywatele pokonali w delegacji Sevillę aż 4:0. Natomiast w ostatniej potyczce ligowej podopieczni Pepa Guardioli zremisowali w delegacji z Aston Villą 1:1. Warto zauważyć, że to spotkanie zostało rozegrane 3 września. Wydaje się, że gracze z Manchesteru nie powinni mieć większych problemów z zanotowaniem zwycięstwa. Borussia Dortmund co prawda dobrze rozpoczęła zmagania w tej edycji Ligi Mistrzów. W minionym tygodniu ekipa z Westfalii ograła u siebie Kopenhagę 3:0. Potem jednak przyszedł mecz ligowy. Ekipa z Dortmundu przegrała w delegacji z Lipskiem 0:3. Forma gości pozostawia zatem jeszcze sporo do życzenia.

Juventus – Benfica. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus podejmie w Turynie Benfikę. Kilka dni temu ekipa z Piemontu przegrała na wyjeździe z PSG 1:2 w pierwszej rundzie Ligi Mistrzów. Potem Stara Dama rywalizowała na swoim terenie z Salernitaną. Juventus w kontrowersyjnych okolicznościach zremisował z beniaminkiem 2:2. W szeregach ekipy z Turynu wciąż nie może zagrać kilku ważnych zawodników. To powoduje, że goście mogą tutaj zdobyć punkt. Benfica Lizbona dobrze rozpoczęła zmagania w tej edycji LM. W poprzednim tygodniu portugalski zespół pokonał u siebie Maccabi 2:0. Natomiast w ostatnim starciu ligowym zespół z Lizbony wygrał w delegacji z Famalicao 1:0, Gola na wagę trzech punktów dla Benfiki zdobył Rafa Silva. Środowe spotkanie w Turynie zapowiada się na dość wyrównane, dlatego stawiamy tutaj na remis.

Rangers – Napoli. Typy, kursy, zapowiedź

Na Ibrox Stadium dojdzie do konfrontacji pomiędzy Rangers oraz Napoli. Uważamy, że po raz kolejny komplet punktów – w tej edycji Ligi Mistrzów – zdobędą zawodnicy z Włoch. Ekipa ze Szkocji zanotowała falstart w tych rozgrywkach. W zeszłym tygodniu Rangersi wyraźnie przegrali na wyjeździe z Ajaxem Amsterdam aż 0:4. To druga porażka czterema trafieniami z rzędu wykonaniu tego klubu. Wcześniej piłkarze Rangers przegrali prestiżowe ligowe spotkanie z Celtikiem (także 0:4). Rozmaite słabości po stronie gospodarzy będą starali się wykorzystać piłkarze z Neapolu. Włoski zespół ma na swoim koncie trzy kolejne wiktorie. W pierwszej kolejce Ligi Mistrzów Napoli zdemolowało u siebie Liverpool (4:1). Natomiast w ostatniej serii gier na krajowym podwórku gracze z Napoli skromnie triumfowali ze Spezią 1:0.

Liga Mistrzów – typy na 2. kolejkę (14.09.2022)

18:45 Milan – Dinamo (1)

18:45 Szachtar – Celtic (x)

21:00 Chelsea – Salzburg (1)

21:00 Kopenhaga – Sevilla (x)

21:00 Juventus – Benfica (x)

21:00 Maccabi – PSG (2)

21:00 Man City – Dortmund (1)

21:00 Rangers – Napoli (2)

21:00 Real – Lipsk (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

2. kolejka Ligi Mistrzów: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 16:45 4 October 2022 Bayern Munich Viktoria Plzen 1.05 15.00 45.00 1.04 15.00 45.00 16:45 4 October 2022 Marseille Sporting CP 2.25 3.50 3.25 2.23 3.45 3.20 19:00 4 October 2022 Ajax SSC Napoli 2.10 3.70 3.30 2.13 3.65 3.30 19:00 4 October 2022 Eintracht Frankfurt Tottenham 3.60 3.60 2.10 3.55 3.50 2.07 19:00 4 October 2022 Club Bruges Atletico Madrid 3.60 3.40 2.10 3.50 3.40 2.13 19:00 4 October 2022 FC Porto Bayer Leverkusen 2.25 3.50 3.20 2.23 3.45 3.20 19:00 4 October 2022 Liverpool Rangers 1.20 7.50 13.00 1.19 7.40 13.00 19:00 4 October 2022 Inter Barcelona 4.20 4.00 1.85 4.10 3.90 1.82 16:45 5 October 2022 Salzburg Dinamo Zagreb 1.67 4.20 5.00 1.66 4.10 4.90 16:45 5 October 2022 RB Leipzig Celtic 1.53 4.60 5.75 1.53 4.60 5.60 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W Superbet Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2022 17:48 .

