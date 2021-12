Przed 19. kolejką Ligue 1: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Lionel Messi

W środę rozegrana zostanie ostatnia tegoroczna kolejka w Ligue 1. Tym razem obejdzie się bez hitów, ale kilka spotkań zapowiada się bardzo ciekawie. Sprawdź nasze typy na 19. kolejkę francuskiej ekstraklasy.

FC Lorient – Paris Saint-Germain. Typy, kursy, zapowiedź

Paris Saint-Germain w ostatnim tegorocznym meczu nie powinno mieć żadnych problemów ze zdobyciem trzech punktów i umocnieniem się na prowadzeniu w ligowej tabeli. Rywalem podopiecznych Mauricio Pochettino będzie przedostatnie w tabeli FC Lorient.

PSG co prawda wystąpi w tym meczu poważnie osłabione, ale nawet dublerzy powinni bez większego wysiłku poradzić sobie z przeciwnikiem. Lorient notuje obecnie serię siedmiu kolejnych ligowych porażek i nawet możliwość gry na własnym stadionie raczej nie pomoże mu w sprawieniu sensacji.

PSG w ostatniej kolejce pewnie 2:0 pokonało u siebie AS Monaco. W ostatni weekend paryżanie awansowali również do kolejnej rundy Pucharu Francji, spokojnie 3:0 ogrywając na wyjeździe Feignies-Aulnoye.

Nie mamy wątpliwości, że trzy punkty po tym meczu trafią na konto PSG. Nasz typ: wygrana PSG i powyżej 1,5 bramki

Olympique Marsylia – Stade Reims. Typy, kursy, zapowiedź

Zwycięstwem 2021 roku zakończyć będzie chciała również Marsylia, która przed rozpoczęciem 19. kolejki zajmuje drugie miejsce w tabeli, ale ma niewielką przewagę nad innymi zespołami. W środowy wieczór drużyna Arkadiusza Milika zmierzy się u siebie ze Stade Reims i naturalnie przystąpi do tego spotkania w roli faworyta.

Marsylia w ostatnich tygodniach prezentowała się z dobrej strony. Może się obecnie pochwalić wygraniem pięciu z sześciu ostatnich spotkań we wszystkich rozgrywkach. Do wysokiej formy wraca również reprezentant Polski, który w ostatnim pucharowym meczu ustrzelił hattricka.

Gospodarze zagrają w roli faworyta, ale w żadnym wypadku nie mogą zlekceważyć swojego przeciwnika, który w ostatnich tygodniach także prezentował się bardzo dobrze. Reims wygrało cztery z pięciu ostatnich rozegranych meczów. My w środowy wieczór spodziewamy się przede wszystkim goli i to z obu stron.

Nasz typ: BTTS (obie strzelą – TAK)

OGC Nice – RC Lens. Typy, kursy, zapowiedź

W jednym z ciekawiej zapowiadających się meczów 19. kolejki, OGC Nice zmierzy się u siebie z RC Lens. Będzie to pojedynek czwartek z szóstą drużyną ligowej tabeli. Lens jeszcze niedawno plasowało się znacznie wyżej, ale drużyna w której na co dzień występuje Przemysław Frankowski notuje obecnie serię pięciu kolejnych ligowych meczów bez wygranej.

Nice w środowy wieczór będzie chciała wykorzystać słabszą formę rywala w ostatnich tygodniach i zainkasować pełną pulę. W ostatniej ligowej kolejce pokonało już jednego z bezpośrednich rywali w walce o miejsce w czołówce tabeli – Stade Rennes (1:0).

Na Allianz Riviera spodziewamy się zaciętego spotkania, w którym raczej nie zobaczymy zbyt dużej liczby bramek. Nasz typ: poniżej 2,5 bramki

Program 19. kolejki Ligue 1:



środa (22 grudnia):

21:00 Girondins Bordeaux – Lille OSC (X2 + powyżej 1,5 bramki)

21:00 Clermont Foot – RC Strasbourg (poniżej 2,5 bramki)

21:00 FC Lorient – Paris Saint-Germain (2 + powyżej 1,5 bramki)

21:00 Olympique Lyon – FC Metz (1)

21:00 AS Monaco – Stade Rennes (1X + powyżej 1,5 bramki)

21:00 Montpellier HSC – SCO Angers (1X + powyżej 1,5 bramki)

21:00 OGC Nice – RC Lens (poniżej 2,5 bramki)

21:00 AS Saint-Etienne – FC Nantes (X2 + powyżej 1,5 bramki)

21:00 ES Troyes – Stade Brest (X2 + powyżej 1,5 bramki)

21:00 Olympique Marsylia – Stade Reims (BTTS)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

19. kolejka Ligue 1: porównaj kursy na zakład AKO

1 x 2 21:00:00 2021-12-22 Lorient Paris Saint-Germain 7.15 4.85 1.42 7.40 4.85 1.43 7.00 5.00 1.45 21:00:00 2021-12-22 Monaco Rennes 2.25 3.30 3.30 2.27 3.40 3.30 2.29 3.40 3.35 21:00:00 2021-12-22 Saint-Etienne Nantes 2.55 3.05 2.85 2.55 3.30 2.90 2.60 3.25 2.95 21:00:00 2021-12-22 Clermont Foot Strasbourg 3.00 3.20 2.39 3.00 3.35 2.47 3.10 3.35 2.45 21:00:00 2021-12-22 Marseille Reims 1.67 3.60 5.75 1.70 3.70 5.45 1.72 3.75 5.60 21:00:00 2021-12-22 Nice Lens 2.01 3.50 3.55 2.12 3.55 3.50 2.05 3.70 3.70 21:00:00 2021-12-22 Bordeaux Lille 5.05 4.00 1.62 5.25 4.10 1.65 5.40 4.20 1.65 21:00:00 2021-12-22 Lyon Metz 1.36 5.25 8.05 1.37 5.35 8.00 1.39 5.60 7.60 21:00:00 2021-12-22 Montpellier Angers 2.19 3.25 3.30 2.25 3.35 3.35 2.24 3.45 3.40 21:00:00 2021-12-22 Troyes Brest 2.36 3.15 3.05 2.45 3.30 3.05 2.42 3.35 3.15 Wybrane zakłady: 0 Najwyższy kurs: 0.00 Nie wszystkie kursy są dostępne u tego bukmachera Stawka PLN Wygrana PLN 10 PLN 10 PLN 10 ▼ POSTAW W STS Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22. grudnia 2021 10:18 .

