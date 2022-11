Przed 14. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

fot. PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Z uwagi na zbliżające się mistrzostwa świata w Katarze 14. kolejka Serie A zostanie rozegrana w środku tygodnia. Tym razem brakuje wyróżniających się hitów, więc skupimy się na zespołach, które mają największe szanse na zdobycie mistrzostwa Włoch. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi najciekawszych spotkań oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Napoli – Empoli. Typy, kursy, zapowiedź

Napoli jest w tym sezonie praktycznie nie do zatrzymania. Jedyną porażkę poniosło w Lidze Mistrzów, natomiast na krajowym podwórku notuje zwycięstwo za zwycięstwem i stawia pewne kroki w drodze po mistrzostwo Włoch. We wtorek lider Serie A zmierzy się na własnym terenie z Empoli, które raczej skupia się na sytuacji za plecami. Trudno spodziewać się, aby było w stanie urwać punkty wyżej notowanemu rywalowi. Zwłaszcza, że Napoli ma za sobą ważny triumf z Atalantą, który dodatkowo podziałała na lepsze nastroje w szatni. Nasz typ – Napoli strzeli w obu połowach.

STS 1,58 Napoli strzeli w obu połowach Zagraj!

Cremonese – Milan. Typy, kursy, zapowiedź

Dla piłkarzu Milanu najważniejsza była szybka rehabilitacja po niespodziewanej porażce z Torino. Udało się, bowiem kilka dni później wywalczyli awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów oraz pokonali Spezię. Mistrzowie Włoch zajmują na ten moment drugie miejsce w ligowej tabeli, a do liderującego Napoli tracą sześć punktów i mają nadzieję, że do zimowej przerwy ta strata się nie powiększy. Już we wtorek Milan zmierzy się na wyjeździe z Cremonese, które zajmuje miejsce w strefie spadkowej i jest jedynym zespołem, który nie zaznał jeszcze w tym sezonie smaku ligowego zwycięstwa. “Rossoneri” nie powinni mieć większych problemów w zdobyciu kompletu “oczek”. Nasz typ – wygrana Milanu.

STS 1,52 Wygrana Milanu Zagraj!

Inter – Bologna. Typy, kursy, zapowiedź

Ostatnie tygodnie są dla Interu Mediolan słodko-gorzkie. Co prawda udało się awansować do fazy pucharowej Ligi Mistrzów oraz poprawić wyniki w Serie A, lecz porażka z Juventusem sprzed kilku dni nieco burzy ten obraz. W środę wicemistrzów Włoch czeka ciężka przeprawa, bowiem Bologna ma za sobą trzy kolejne zwycięstwa. Bardzo dobrze w bramce zespołu spisuje się Łukasz Skorupski, który z pewnością chce zatrzymać Inter i przypieczętować tym samym wyjazd na mistrzostwa świata w Katarze. Spodziewamy się ciekawe spotkania i wielu akcji ofensywnych z obu stron. Nasz typ – obie drużyny strzelą.

STS 1,90 Obie drużyny strzelą Zagraj!

Plan 14. kolejki Serie A

Wtorek (8 listopada)

18:30 Napoli – Empoli (1)

18:30 Spezia – Udinese (X)

20:45 Cremonese – Milan (2)

Środa (9 listopada)

18:30 Lecce – Atalanta (2)

18:30 Sassuolo – Roma (2)

20:45 Fiorentina – Salernitana (1)

20:45 Inter – Bologna (X)

20:45 Torino – Sampdoria (1)

Czwartek (10 listopada)

18:30 Verona – Juventus (X)

20:45 Lazio – Monza (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.