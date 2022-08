Przed 1. kolejką Serie A: typy, kursy, zapowiedź

PressFocus Na zdjęciu: Juventus FC

W sobotę rozpocznie się nowy sezon Serie A. Sezon bardzo ciekawy, w którym Milan po dekadzie będzie bronił ligowego tytułu, Juventus będzie chciał zmazać plamę po nieudanych poprzednich rozgrywkach, bardzo mocny w ostatnich latach Inter z pewnością jest jednym z faworytów oraz AS Roma, która po bardzo ciekawych transferach może namieszać w ligowej czołówce. Wydaje się, że najgorszą pozycję startową ma Napoli, które straciło między innymi Koulibaly’ego i nie poczyniło żadnych wielkich transferów. Walka o najwyższe pozycje w ligowej tabeli zapowiada się bardzo wyrównanie.

Milan – Udinese. Typy, kursy, zapowiedź

Milan będzie w tym sezonie bronił ligowego tytułu, jednak kadra rossonerich na tle innych zespołów nie wygląda aż tak imponująco. Z klubem pożegnał się między innymi Franck Kessie, a do zespołu dołączył Divock Origi i Charles de Keteleare, którzy mają być siłą napędową drużyny Stefano Pioliego. Transfery z pewnością nie tak imponujące jak w wykonaniu Interu, Romy, czy Juventusu, jednak Milan w poprzedniej kampanii udowodnił, że ma silny i wyrównany skład. W meczu z Udinese, rossoneri są faworytami, jednak warto podkreślić, że zespół Piolego nie potrafi wygrać od trzech spotkań w rywalizacjach z bianconerimi. Naszym zdaniem, Milan tym razem powinien odwrócić ten trend.

Salernitana – Roma. Typy, kursy, zapowiedź

W poprzednim sezonie pewnie mało kto zwróciłby uwagę na to spotkanie, jednak po sukcesie Romy w poprzedniej edycji Ligi Konferencji oraz spektakularnych transferach Paulo Dybali czy Wijnalduma, giallorossi z pewnością będą aspirowali do zajęcia miejsca w TOP4 na koniec sezonie. Trudno się spodziewać, aby słabo spisujący się w minionej kampanii zespół z Salerno mógł w jakikolwiek sposób postawić się podopiecznym Jose Mourinho. Spodziewamy się gładkiego i wysokiego zwycięstwa zespołu z Rzymu.

Juventus – Sassuolo. Typy, kursy, zapowiedź

Juventus po beznadziejnym poprzednim sezonie bez wygranego ani jednego trofeum przystąpi do nowego sezonu z dużymi nadziejami i ciekawymi transferami. Do klubu dołączył między innymi Pogba, Di Maria, czy Bremer, a wkrótce do zespołu trafi też Kostić, natomiast w prasie można przeczytać, że Stara Dama pracuje nad kolejnymi wzmocnieniami. Bianconeri nie mają innej możliwości, jak rozpocząć sezon od zwycięstwa. Stara Dama wygrała cztery z ostatnich pięciu rywalizacji przeciwko Sassuolo, jednak za każdym razem tracąc gola. Co ciekawe, w starciach obu tych drużyn od siedmiu ligowych rywalizacji z rzędu obie drużyny zdobywają przynajmniej jednego gola.

Program 1. kolejki Serie a

Sobota (13 sierpnia)

18:30 Milan – Udinese (1)

18:30 Sampdoria – Atalanta (X)

20:45 Lecce – Inter (X)

20:45 Monza – Torino (1)

Niedziela (14 sierpnia)

18:30 Fiorentina – Cremonese (1)

18:30 Lazio – Bologna (1)

20:45 Salernitana – Roma (2)

20:45 Spezia – Empoli (X)

Poniedziałek (15 sierpnia)

18:30 Verona – Napoli (X)

20:45 Juventus – Sassuolo (1)

W nawiasie publikujemy nasz typ na mecz.

1. kolejka Serie A: kursy bukmacherskie, zakład AKO

