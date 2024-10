fot. PressFocus Na zdjęciu: Kamil Taazy Mataczyński

Gala Prime Show MMA 10 odbędzie się 26 października

Tym razem wydarzenie odbędzie się w hali sportowo-widowiskowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

Jedynym bukmacherem, posiadającym zakłady na tę galę jest Totalbet

Gdzie obstawiać Prime Show MMA 10?

W tym artykule zapoznasz się z typami na Prime Show MMA 10. Natomiast na początek należy zaznaczyć, że jedynym bukmacherem, u którego obstawisz walki jest TOTALbet.

Prime Show MMA 10, promocja od TOTALbet

TOTALbet posiada wyłączność na oferowanie zakładów na Prime Show MMA 10. Bukmacher postanowił przygotować promocję na jubileuszową galę. Z oferty specjalnej możesz skorzystać po rejestracji konta z kodem promocyjnym Totalbet: GOAL.

Promocja w TOTALbet z kodem GOAL

Aby skorzystać z promocji, najpierw należy wpłacić pieniądze na swoje konto, przy czym minimalna kwota to 1 zł. Następnie trzeba zagrać kupon SOLO, który będzie zawierał typ na zwycięzcę dowolnej walki na gali PRIME X. Ważne jest, aby kurs kuponu wynosił przynajmniej 1,15. Jeśli kupon okaże się wygrany, otrzymasz nagrodę w postaci Freebetu o wartości 100 PLN, który można wykorzystać na wszystkie oferty TOTALbet.

Jeśli Twój kupon przeszedł pomyślnie, nie tylko zgarniesz wygraną z zakładu, ale również dodatkowe Freebety w ramach promocji TOTALFREE. Sprawdź więcej szczegółów, klikając w poniższy link.

Bonus TOTALbet na Prime Show MMA 10 Wartość bonusu Zwycięzca dowolnej walki kurs 100.00 1. zakład bez ryzyka do 111 złotych 2. zakład bez ryzyka do 111 złotych 3. zakład bez ryzyka do 111 złotych

Prime Show MMA 10 karta walk

Kto zawalczy na gali Prime Show MMA 10? Oto karta walk:

Karta główna:

Daniel “Magical” Zwierzyński vs Marcin “Rafonix” Krasucki Kamil “Taazy” Mataczyński vs Bartosz Szachta (dodatkowa walka, jeśli zawodnicy będą do niej zdolni) Kasjusz “Don Kasjo” Życiński vs Kamil “Taazy” Mataczyński Alan Kwieciński vs Bartosz Szachta Marianna Schreiber vs Małgorzata “Gocha” Magical Adrian Cios vs Filip “Filipek” Marcinek Krzysztof Ryta vs Dominik Zadora Michał “Bagieta” Gorzelańczyk vs Marek Jówko vs Daniel “Dags” Szwaba vs Huber Dajczman vs Bartosz “Noras” Iwanowski Jessica Kusz vs Anna Andrzejewska

Karta wstępna:

Cezary Oleksiejczuk vs Piotr Strus Mateusz “Mister Matii” Górski vs Damian “The Karpi” Kasprzak (finał turnieju K-1 z Prime Show MMA 9)

Kto wygra walkę wieczoru Prime Show MMA 10?

Kto wygra w pojedynku Daniel “Magical” Zwierzyński vs Marcin “Rafonix” Krasucki? Magical 0% Rafonix 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Magical

Rafonix

Prime Show MMA 10, kursy bukmacherskie

Przed rozpoczęciem typowania warto zapoznać się z kursami bukmacherskimi na Prime Show MMA 10. Poniższa tabela prezentuje pełne zestawienie aktualnych kursów.

Prime Show MMA 10, typy bukmacherskie

Patrząc na kartę walk na Prime Show MMA 10, warto skupić się przede wszystkim na dwóch pojedynkach.

Moim zdaniem o niespodziewane zwycięstwo może pokusić się Kamil “Taazy” Mataczyński, który przebojem wdarł się do świata freak-fightów i do tej pory jest niepokonany pomimo kilku walk. Kurs 2.02 w walce z Don Kasjo z pewnością jest do rozważenia.

Natomiast w kontekście promocji TOTALbet o 100 zł za dowolnego zwycięzcę według mnie najlepiej postawić na Cezarego Oleksiejczuka. Jest to bardzo doświadczony zawodnik z wieloma sukcesami. W starciu z Piotrem Strusem jest wielkim faworytem.

Zapowiedzi, typy, specjalne bonusy i informacje o transmisji najbliższej gali znajdziesz również na stronie zagranie.com. Kliknij w link i sprawdź: typy na Prime MMA 10.

Kiedy jest Prime Show MMA 10?

Gala Prime Show MMA 10 odbędzie się już 26 października. Miejscem wydarzenia będzie hala sportowo-widowiskowa w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Gdzie oglądać Prime Show MMA 10?

Galę Prime MMA 10 w formacie PPV będzie można obejrzeć w serwisie https://playlive.net/. Dwie pierwsze walki będą dostępne z kolei za darmo na platformie Youtube.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.