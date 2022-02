FC Porto – Lazio Rzym: typy, kursy, zapowiedź (17.02.2022)

PressFocus Na zdjęciu: FC Porto

W jednym z ciekawszych spotkań 1\16 Ligi Europy FC Porto zagra z Lazio Rzym. Będzie to powtórka półfinału Pucharu UEFA z sezonu 2002/03 i okazja dla Rzymian do rewanżu. Zapraszamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią i kursami bukmacherskimi na to spotkanie.

FC Porto – Lazio Rzym, typy i przewidywania

Porto trafiło do Ligi Europy zajmując trzecie miejsce w fazie grupowej Ligi Mistrzów będąc za Liverpoolem i Atletico Madryt, a wyprzedzając Milan. Lazio z kolei zajęło drugie miejsce w fazie grupowej Ligi Europy plasując się za Galatasaray Stambuł. Piłkarze z Rzymu wygrali tylko dwa spotkania i aż trzy zremisowali. Biorąc pod uwagę formę biancocelestich w spotkaniach z wyżej notowanymi rywalami oraz atut własnego boiska i dobrą ligową formę to Portugalczycy wydają się być faworytem tego spotkania. Nasz typ: zwycięstwo gospodarzy – TAK.

Fortuna 2,10 zwycięstwo Porto Odwiedź Fortuna

FC Porto – Lazio Rzym, sytuacja kadrowa

W drużynie z Portugalii nie wystąpi zawieszony za kartki Marchesin i Wendell, a kontuzjowany jest Manafa. Z kolei w ekipie z Rzymu nie zagrają zmagający się z urazami Akpa Akpro oraz Acerbi.

FC Porto – Lazio Rzym, ostatnie wyniki

W ostatnim spotkaniu ligi portugalskiej Porto zremisowało 2:2 ze Sportingiem Lizbona. Wcześniej wygrali wszystkie ligowe spotkania i są liderem najwyższej klasy rozgrywkowej mając sześć punktów przewagi nad drugim Sportingiem.

Lazio Rzym bardzo dobrze spisuje się w Serie A. Podopieczni Maurizio Sarriego wygrali dwa ostatnie spotkania 3:0 i bezbramkowo zremisowali z Atalantą. Gorzej biancocelestim poszło w Pucharze Włoch, gdzie dostali lekcję futbolu do Milanu przegrywając aż 0:4. Także w ligowym starciu z Interem Mediolan piłkarze z Rzymu okazali się gorsi, co pokazuje, że Lazio ma problemy w starciach z silniejszymi rywalami.

FC Porto – Lazio Rzym, historia

Najbardziej pamiętany pojedynek Porto z Lazio to półfinał Pucharu UEFA w sezonie 2002/03. Wtedy w pierwszym spotkaniu przed własną publicznością Porto rozbiło ekipę z Rzymu aż 4:1. W rewanżu był bezbramkowy, który zapewnił Portugalczykom awans do finału. Porto wygrało tamten turniej pokonując w finale Celtic Glasgow.

FC Porto – Lazio Rzym, kursy bukmacherskie

Wśród bukmacherów faworytem czwartkowego pojedynku Porto z Lazio są gospodarze.

FC Porto – Lazio Rzym, przewidywane składy

Porto: Costa, Sanusi, Mbemba, Pepe, Joao Mario, Otavio, Vitinha, Uribe, Vieira, Taremi, Evanilson

Lazio: Strakosha, Lazzari, Luis Felipe, Patric, Hysaj, Milinković-Savić, Lucas Leiva, Basic, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

FC Porto – Lazio Rzym, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie 1/16 Ligi Europy FC Porto – Lazio Rzym będzie można obejrzeć za pomocą platformy streamingowej Viaplay. Początek meczu o godzinie 21:00.