Polonia Warszawa - Znicz Pruszków, typy na mecz 8. kolejki I Ligi. W sobotę w stolicy Polski dojdzie do starcia dwóch beniaminków zaplecza Ekstraklasy. Zarówno Polonia, jak i Znicz mają swoje problemy, dlatego nie najlepiej spisują się na starcie sezonu 2023/2024. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Polonia Warszawa

Polonia Warszawa Znicz Pruszków Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 września 2023 16:28 .

Polonia – Znicz, typy i przewidywania

Od początku sezonu Polonia Warszawa dostarcza kibicom pierwszej ligi wielkiej rozrywki. Jej mecze obfitują w emocje i bramki, a wyniki najczęściej są bardzo wysokie. Nie przekłada się to natomiast na punkty, gdyż ekipa ze stolicy znajduje się tuż nad strefą spadkową. Nieco lepiej radzi sobie Znicz Pruszków, czyli drugi z beniaminków, który jeszcze w poprzednim sezonie grał na niższym szczeblu rozgrywkowym. Jego mecze są wyrachowane, a zespół zdaje się bardziej ułożony. Bezpośrednie starcie zapowiada się więc bardzo ciekawie, bowiem przeciwko sobie zagrają drużyny o zupełnie innej charakterystyce. Spodziewamy się natomiast pozytywnego rezultatu dla gości. Nasz typ – Znicz wygra.

Fortuna 2.52 Znicz wygra Zagraj!

Polonia – Znicz, ostatnie wyniki

Z sześcioma punktami na koncie Polonia zajmuje w ligowej tabeli piętnaste miejsce. W poprzedniej kolejce uległa Wiśle Płock (0-3), a wcześniej przegrała także z innym beniaminkiem, Motorem Lublin (0-1). Ostatnia wygrana Polonii przypada na połowę sierpnia, kiedy to udało jej się ograć Chrobrego Głogów (3-0).

Po niezłym początku sezonu Znicz wpadł w poważny dołek i przegrał cztery kolejne mecze. Ma za sobą porażki z Górnikiem Łęczna (0-1), Termalicą (0-1), GKS-em Katowice (0-2) i Lechią Gdańsk (0-1). W pierwszoligowej tabeli z siedmioma punktami na koncie zajmuje dwunaste miejsce.

Polonia – Znicz, historia

W poprzednim sezonie bezpośrednia rywalizacja lepiej ułożyła się dla Znicza, który wygrał przed własną publicznością 1-0, a w Warszawie zremisował z Polonią 3-3. Po raz ostatni Polonia ograła ekipę z Pruszkowa w 2012 roku.

Polonia – Znicz, kursy bukmacherskie

Delikatnym faworytem sobotniego meczu są goście z Pruszkowa. Kurs na ich zwycięstwo waha się między 2.39 a 2.52. W przypadku ewentualnej wygranej Polonii Warszawa jest to nawet 2.80. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Fortuna. Zakładając konto z kodem promocyjnym Fortuna GOAL, otrzymacie wiele bonusów, w tym freebet w wysokości 30 zł.

Polonia – Znicz, przewidywane składy

Polonia: Kuchta, Kowalski-Haberek, Grudniewski, Wełna, Pawłowski, Koton, Michalski, Biedrzycki, Fadecki, Kłuska, Kobusiński

Znicz: Mleczko, Yukhymovych, Kendzia, Grudziński, Krajewski, Pomorski, Tkachuk, Nagamatsu, Wawszczyk, Czarnowski, Moskwik

Polonia – Znicz, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygrana Polonii 0% Remis 0% Wygrana Znicza 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Wygrana Polonii

Remis

Wygrana Znicza

Polonia – Znicz, transmisja meczu

Sobotni mecz 8. kolejki pierwszej ligi pomiędzy Polonią Warszawa a Zniczem Pruszków rozpocznie się o godzinie 15. To spotkanie nie będzie transmitowane w żadnej polskiej telewizji. Można je natomiast śledzić wykupując dostęp do platformy Polsat Box Go.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.