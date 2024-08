fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Polonii Bytom

Polonia Bytom Rekord Bielsko-Biała Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 11:23 .

Polonia – Rekord, typy bukmacherskie

Polonia Bytom jeszcze kilka tygodni temu rywalizowała bezskutecznie w barażu o awans do Betclic 1. Ligi. Jednocześnie pod dowództwem Łukasza Tomczyka ma zamiar kolejny spróbować powalczyć o powrót na drugim poziom rozgrywkowy w Polsce. W niedzielne popołudnie na drodze bytom stanie Rekord Bielsko-Biała, radzący sobie bez kompleksów po awansie do Betclic 2. Ligi. Emocji zatem nie zabraknie. Tym bardziej że Niebiesko-czerwoni podejdą do potyczki po wywalczeniu awansu do I rundy Pucharu Polski po pokonaniu w roli gospodarza GKS-u Jastrzębie. Można zatem rozważyć zwycięstwo bytom w niedzielnej batalii. Mój typ: wygrana Polonii.

Polonia – Rekord, typ kibiców

Polonia – Rekord, ostatnie wyniki

Niebiesko-czerwoni w trzech rozegranych kolejkach ligowych w trakcie trwającej kampanii wywalczył jak na razie sześć punktów. To efekt wygranych spotkań z Podbeskidziem (1:0) oraz Olimpią Grudziądz (2:0). Jedyną porażkę Polonia zaliczyła w starciu pierwszej kolejki z Pogonią Grodzisk (0:2).

Ekipa Dariusza Klaczki ma natomiast na swoim koncie jak na razie trzy oczka. Rekord w nowym sezonie pierwsze zwycięstwo odniósł 3 sierpnia, gdy pokonał Olimpię Grudziądz (1:0). Po dwóch wcześniejszych starciach Rekord schodził natomiast z placu gry na tarczy po meczach z: Zagłębiem Sosnowiec (1:2) i Chojniczanką (1:2).

Polonia – Rekord, sytuacja kadrowa

Drużyna z Bytomia latem pozyskała między innymi takich graczy jak: Remigiusz Szywacz, Mikołaj Łabojko czy Wojciech Szumilas. Niewykluczone, że ta trojka graczy może decydować o sile Polonii w niedzielne popołudnie. Z kolei u gości warto zwrócić uwagę natomiast na Jana Ciuckę oraz Mateusza Klichowicza, mającego w swoim piłkarskim CV między innymi takie ekipy jak: Sandecja Nowy Sącz, Chojniczankę i Wisłę Puławy. W poprzednim sezonie piłkarz w 34 spotkaniach zdobył 10 bramek, licząc wszystkie rozgrywki.

Polonia – Rekord, kursy bukmacherskie

Eksperci bukmacherscy przekonują, że większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną Polonii jest po kursie 1.72. Opcję na remis oszacowano na 3.55. Z kolei wariant na ewentualne zwycięstwo Rekordu wyceniono na 4.40 i to najmniej realne rozwiązanie według bukmacherów. Jednocześnie przy okazji potyczki bytomian z bielszczanami warto zwrócić uwagę na ofertę Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL, możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Polonia – Rekord, transmisja meczu

Niedzielne spotkanie nie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Niemniej mecz Polonia Bytom – Rekord Bielsko-Biała można zobaczyć w internecie. Rywalizacja będzie transmitowane na stronie internetowej TVPSport.pl i skomentują ją Jakub Kazula. Dostęp do spotkania zapewni także aplikacja TVP Sport dostępna na urządzenia mobilne i Smart TV oraz usługa Betclic TV. Dostęp uzyskasz, zakładając konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL i posiadając dowolne środki na koncie.

