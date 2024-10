Polonia Bytom – Hutnik Kraków: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Kamil Wojtyra

Polonia Bytom – Hutnik Kraków: przewidywania

Polonia Bytom w sobotni wieczór na własnym obiekcie podejmie ekipę Hutnika Kraków. Będzie to więc spotkanie pierwszego zespołu ligowej tabeli z ekipą, która lokuje się na czwartym miejscu. Nie ma więc wątpliwości, że powinniśmy spodziewać się bardzo ciekawego starcia i sporej liczby emocji, bowiem obie te drużyny należą do tych, które w Betclic 2. lidze zdobywają najwięcej goli. Mimo wszystko to gospodarze są zdecydowanym faworytem, patrząc m.in. na to, że zespół spod Wawelu ostatnie trzy mecze remisował. Mój typ na ten mecz: Oba zespoły zdobędą gola.

Polonia Bytom – Hutnik Kraków: ostatnie wyniki

Polonia Bytom w tym sezonie radzi sobie znakomicie i ma na koncie 33 punkty, które po 13. kolejkach pozwalają zasiadać na fotelu lidera tabeli Betclic 2. ligi. Zespół Łukasza Tomczyka może się pochwalić serią 11 spotkań bez porażki, co więcej, jest to seria 11 zwycięstw z rzędu, tak więc w sobotni wieczór będą oni poszukiwać kolejnych trzech punków.

Hutnik Kraków z kolei w tym sezonie również dość dobrze się prezentuje i aktualnie zajmują oni 4. miejsce w ligowej tabeli, strata do pierwszego zespołu jest jednak spora. Niemniej mają oni na koncie wystarczająco punków, aby zacząć myśleć o walce o awans. W ostatnich trzech meczach jednak trzykrotnie remisowali i to za każdym razem po 1:1.

Polonia Bytom – Hutnik Kraków: historia

W poprzednim sezonie dwukrotnie lepsi okazywali się gracze Hutnika Kraków. W pierwszym meczu na wyjeździe pokonali oni Polonię Bytom 1:0, zaś w rewanżu było już znacznie więcej goli. Wtedy pod Wawelem padł wynik 4:1 dla miejscowego zespołu. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o oficjalne mecze tych dwóch zespołów w ostatnich latach.

Polonia Bytom – Hutnik Kraków: kto wygra?

Polonia Bytom – Hutnik Kraków: kursy bukmacherskie

Polonia Bytom – Hutnik Kraków: transmisja

Mecz odbędzie się w sobotę 19 października 2024 o godzinie 20:00. Wówczas Polonia Bytom podejmie Hutnika Kraków, transmisja dostępna będzie na stronie i w aplikacji tvpsport.pl.

