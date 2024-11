Pogoń Siedlce - Kotwica Kołobrzeg, typy na mecz 16. kolejki Betclic 1. Ligi. W piątek dojdzie do starcia dwóch beniaminków. Obaj pilnie potrzebują punktów. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Pogoń Siedlce Kotwica Kołobrzeg Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 08:39 .

Pogoń – Kotwica, typy i przewidywania

Pogoń Siedlce i Kotwica Kołobrzeg w poprzednim sezonie grali na poziomie drugiej ligi. Po wywalczeniu awansu skupiają się na utrzymaniu, co okazuje się bardzo trudnym zadaniem. Pogoń do tej pory zgromadziła tylko sześć punktów i jest głównym kandydatem do degradacji, zaś Kotwica Kołobrzeg ma potężne problemy organizacyjne. Zawodnicy nie otrzymują wypłat na czas, co odbija się na ich boiskowej postawie. Obie drużyny pilnie potrzebują punktów, więc ich bezpośrednie starcie jest bardzo istotne w kontekście walki o utrzymanie. W piątek Pogoń podejmie Kotwicę przed własną publicznością. Mój typ – poniżej 2,5 gola.

Pogoń – Kotwica, ostatnie wyniki

Pogoń Siedlce to czerwona latarnia pierwszej ligi, która do tej pory miała okazję wygrać tylko jedno spotkanie. Notuje obecnie serię ośmiu kolejnych meczów bez wygranej, tylko dwa razy w tym czasie remisując. W ostatniej kolejce Pogoń przegrała z Miedzią Legnica 1-4, a wcześniej zremisowała z Górnikiem Łęczna (1-1) i poległa w starciach z Arką Gdynia (1-2) oraz Wisłą Kraków (1-3). W dorobku ma tylko sześć punktów.

Kotwica Kołobrzeg mierzy się z poważnymi problemami finansowymi, które skutkują słabą formą na boisku. Po dobrym starcie sezonu beniaminek nieustannie spada w ligowej tabeli, zbliżając się do strefy zagrożonej degradacją. Kotwica przegrała ostatnie pięć spotkań, licząc także rywalizację z Puszczą Niepołomice w Pucharze Polski. Lepsi od niej okazali się między innymi Odra Opole (0-1), Chrobry Głogów (2-3) oraz Warta Poznań (0-1).

Pogoń – Kotwica, historia

W poprzednim sezonie te ekipy rywalizowały na poziomie drugiej ligi. W tabeli lepsza okazała się Pogoń Siedlce, która wygrała rozgrywki z przewagą dwóch punktów nad drugą Kotwicą Kołobrzeg. Bezpośrednie starcia tych ekip nie wyłoniły za to triumfatora, bowiem dwukrotnie kończyły się podziałem punktów. Pogoń Siedlce przed własną publicznością zremisowała z Kotwicą 3-3. W Kołobrzegu padł natomiast remis 2-2.

Pogoń – Kotwica, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uważają, że faworytem do zdobycia trzech punktów jest Pogoń Siedlce. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi 2.25. W przypadku ewentualnej wygranej Kotwicy Kołobrzeg jest to natomiast 2.90. Kurs na remis wynosi za to 3.30. Przy okazji tego spotkania zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Betclic. Rejestrując się w Betclic z naszym kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Pogoń Siedlce Remis Kotwica Kołobrzeg 2.25 3.30 2.90 2.25 3.30 2.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2024 08:39 .

Pogoń – Kotwica, kto wygra?

Pogoń – Kotwica, transmisja meczu

Mecz Pogoń Siedlce – Kotwica Kołobrzeg będzie transmitowany wyłącznie w internecie. To starcie można śledzić na stronie tvpsport.pl, w aplikacji mobilnej TVP Sport oraz za pośrednictwem usługi Betclic TV. Żeby otrzymać dostęp do transmisji, trzeba zarejestrować konto z kodem promocyjnym GOALPL i posiadać dowolne środki.

