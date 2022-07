Pogoń – Jagiellonia: typy, kursy, zapowiedź (31.07.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Michał Kucharczyk

Pogoń Szczecin podejmie Jagiellonię Białystok w 3. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Faworytami są Portowcy. Czy zawodnicy ze Szczecina będą jednak w stanie ograć u siebie klub z Podlasia? Zapraszamy do naszej zapowiedzi tego niedzielnego meczu. Poniżej przedstawiamy między innymi nasze typy oraz informacje o ostatnich wynikach.

Stadion Florian Krygier Ekstraklasa Pogoń Szczecin Jagiellonia Białystok 1.57 4.30 6.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 30 lipca 2022 15:08 .

Pogoń – Jagiellonia: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że zawodnicy ze Szczecina wykorzystają atut własnego terenu i pokonają rywali z Podlasia. Portowcy mierzą w tym sezonie nawet w pierwsze miejsce. Aby rzeczywiście rywalizować o mistrzostwo Polski, należy wygrywać spotkania domowe. Dla gości to pierwszy mecz wyjazdowy. Kilka dni temu Jagiellonia Białystok zaprezentowała się z kiepskiej strony i przegrała z Widzewem Łódź dwoma golami. Dużo wskazuje na to, że klub z Podlasia zanotuje kolejną porażkę.

Pogoń – Jagiellonia: sytuacja kadrowa

W szeregach Pogoni Szczecin zabraknie kilku zawodników. Chodzi o Alexandra Gorgonia, Rafała Kurzawę i Bartłomieja Mruka. Z kolei w drużynie z Podlasia nie wystąpi tylko kotuzjowany Ivan Runje.

Pogoń – Jagiellonia: ostatnie wyniki

Pogoń Szczecin rozpoczęła ten sezon Ekstraklasy naprawdę bardzo dobrze. Zawodnicy z północy naszego kraju pokonali na swoim terenie Widzew Łódź 2:1. Goście co prawda prowadzili po trafieniu Bartłomieja Pawłowskiego, ale potem na placu gry lepsi byli Portowcy, którzy najpierw wyrównali, a potem przechylili szalę wygranej na swoją korzyść. W drugiej kolejce ekipa ze Szczecina trochę niespodziewanie przegrała na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 1:2. Wczoraj Portowcy odpadli z el. do Ligi Konferencji po 0:4 w rewanżowym, wyjazdowym spotkaniu z Broendby (w pierwszej potyczce było 1:1).

Zawodnicy Jagiellonii Białystok także nie mogą być do końca zadowoleni z pierwszych spotkań. Podopieczni Macieja Stolarczyka zdobyli trzy punkty. Na początek Duma Podlasia wygrała na swoim terenie z Piastem Gliwice 2:0. Potem Jagiellonia Białystok podejmowała u siebie Widzew Łódź. Tym razem to beniaminek triumfował 2:0.

Pogoń – Jagiellonia: historia

W trakcie poprzedniej kampanii byliśmy świadkami dwóch meczów tych drużyn. W Szczecinie Pogoń była zdecydowanie lepsza. Portowcy pewnie triumfowali 4:1. Ekipa z Podlasia kończyła ten mecz natomiast w dziesięciu. Emocji nie brakowało także w rundzie rewanżowej. Jagiellonia Białystok prowadziła na swoim terenie, ale finalnie przegrała 1:2. Bramki dla gości zdobyli Kamil Grosicki oraz Kamil Drygas.

Pogoń – Jagiellonia: kursy bukmacherskie

Faworytem tego niedzielnego starcia są gracze Pogoni Szczecin.

Pogoń – Jagiellonia: przewidywane składy

Pogoń: Stipica – Stolarski, Zech, Malec, Machado – Dąbrowski – Biczahczjan, Łęgowski – Grosicki, Zahović, Kucharczyk

Jagiellonia: Alomerović – Tiru, Skrzypczak, Pazdan – Prikryl, Pospisil, Nene, Wdowik – Bida, Imaz, Gual

Pogoń – Jagiellonia: transmisja

Mecz Pogoń – Jagiellonia (początek o godzinie 15:00 w niedzielę) będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport i CANAL+ Sport 3. Warto dodać, że spotkanie możesz też zobaczyć w usłudze CANAL+ online.