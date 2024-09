fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Damian Dąbrowski

Podbeskidzie – Zagłębie: typy bukmacherskie

Pierwsze czwartkowe spotkanie w krajowym pucharze odbędzie się w Bielsku-Białej z udziałem miejscowego Podbeskidzia i Zagłębia Lubin. Górale jednocześnie rozegrają pierwszy z dwóch ważnych meczów, które są zaplanowane na najbliższy czas. Najpierw starcie w Pucharze Polski z Miedziowymi z nowym trenerem Marcinem Włodarskim. Z kolei już 6 października odbędą się historyczne derby Bielska-Białej z Rekordem. Bielszczanie do czwartkowej potyczki z przedstawicielem PKO BP Ekstraklasy podejdą po bezbramkowym remisie z Zagłębiem Sosnowiec (0:0). Z kolei Zagłębie ostatnio wysoko przegrało z Rakowem Częstochowa, notując drugą z rzędu porażkę. Ekipa z Lubina przegrała siedem z ostatnich 10 spotkań w roli gościa. Można zatem w kategorii zabawy skorzystać z atrakcyjnego kursu na gospodarzy. Mój typ: wygrana Podbeskidzia.

Podbeskidzie – Zagłębie: ostatnie wyniki

Ekipa z Bielska-Białej przystąpi do czwartkowej potyczki jako 10. aktualnie drużyna w tabeli Betclic 2. Ligi. Podbeskidzie w trzech ostatnich spotkaniach wygrało tylko raz, gdy pokonało Wieczystą Kraków (1:0).

W roli gospodarza bielszczanie są bez porażki od 6 sierpnia. Od tamtej pory, licząc wszystkie rozgrywki, Podbeskidzie zaliczyło trzy zwycięstwa i dwa remisy. Ostatnio na arenie przy Rychlińskiego ekipa Krzysztofa Brede zremisowała bezbramkowo z Zagłębiem Sosnowiec.

Lubinianie to z kolei zespół, będący w tej kampanii drużyna, która rozczarowywała. Zagłębie w dziewięciu potyczkach o stawkę w tym sezonie wygrało tylko dwa razy. Niemniej ostatnio zaliczyło dwie z rzędu porażki, co skutkowało tym, że bez pracy są aktualnie dyrektor sportowy Piotr Burlikowski oraz trener Waldemar Fornalik. Jednocześnie władze klubu postawili na Marcina Włodarskiego, który zdecydował się na zakończenie współpracy z Polskim Związkiem Piłki Nożnej, aby spróbować swoich sił w PKO BP Ekstraklasie.

Na wyjeździe w trakcie kampanii 2024/2025 zespół z Lubina nie wygrał z kolei ani razu. W pięciu takich występach zaliczył cztery porażki i remis.

Podbeskidzie – Zagłębie: historia

Obie drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od kwietnia 2021 roku. Wówczas jeszcze w PKO BP Ekstraklasie górą było Zagłębie (2:1). Ogólnie w pięciu ostatnich starciach między drużynami Miedziowy wygrali trzy spotkania, raz górą było Podbeskidzie i w jednym meczu miał miejsce remis.

Podbeskidzie – Zagłębie: kursy bukmacherskie

Podbeskidzie – Zagłębie, typ kibiców

Podbeskidzie – Zagłębie, sytuacja kadrowa

Gospodarze wszystko wskazuje na to, że do rywalizacji podejdą w swoim najmocniejszym zestawieniu. Trener Krzysztof Brede może zatem liczyć między innymi na takich graczy jak: Matek Mrsić czy Lucjan Klisiewicz, który latem wzmocnili drużynę. Z kolei u gości kilku graczy zabraknie. W gronie nieobecnych są: Tomasz Makowski, Kajetan Szmyt, Cyprian Popielec czy Dawid Kurminowski.

Podbeskidzie – Zagłębie, transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu Podbeskidzie – Zagłębie Lubin będzie dostępna od godziny 14:30 na antenie TVP Sport. Rywalizację można również śledzić na stronie internetowej TVPSport.pl i dzięki usłudze CANAL+ Online. Przy okazji informujemy, że na popularnej platformie można też oglądać spotkania PKO BP Ekstraklasy czy Ligi Mistrzów. Dostęp do takiej oferty można wykupić za pośrednictwem naszej strony. Wariant Super Sport gwarantuje dostęp nie tylko do wszystkich starć Ekstraklasy, ale także do spotkań elitarnej Ligi Mistrzów. Cena pakietu to 65 zł miesięcznie przy rozwiązaniu na rok.

