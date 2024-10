Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Podbeskidzie

Podbeskidzie Bielsko-Biała Zagłębie II Lubin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2024 22:08 .

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin: przewidywania

To z pewnością nie będzie najbardziej ekscytujący pojedynek tego dnia w naszym rodzimym futbolu, co więcej, także w Betclic 2. lidze znajdzie się kilka ciekawszych meczy. Niemniej w ramach 14. kolejki Betclic 2. ligi zespół Podbeskidzia Bielsko-Biała na swoim stadionie podejmie ekipę Zagłębia II Lubin. To gospodarze są faworytem tego spotkania, ale nie jest tak, że w ciemno można typować trzy punkty ekipy trenera Krzysztofa Brede, bowiem w tym sezonie Górale zawodzą i zajmują aktualnie tylko 12. miejsce w tabeli. Rezerwy Zagłębia są jednak jeszcze słabsze. Dlatego też mój typ na to spotkanie: Podbeskidzie Bielsko-Biała wygra mecz.

Jakub Betclic 1.48 Podbeskidzie wygra mecz Zagraj!

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin: ostatnie wyniki

Górale przed tygodniem pokonali w wręcz dramatycznych okolicznościach zespół Resovii Rzeszów w wyjazdowym starciu w stolicy Podkarpacia. Górale odrobili bowiem straty z wyniku 0:2 przed przerwą na 3:2 po ostatnim gwizdku. Pierwsza połowa byłą w ich wykonaniu dramatyczna i zanosiło się na kolejną ligową wyjazdową porażkę, zaś po zmianie stron przebieg meczu zupełnie się odmienił i Podbeskidzie wygrało pierwszy mecz poza domem od ponad 300 dni.

Zagłębie II Lubin z kolei w ostatnim meczu mierzyło się z Olimpią Elbląg i w tej rywalizacji zdobyli oni jeden punkt. Wcześniej także zremisowali, ale z Hutnikiem Kraków, co trzeba odczytywać jako bardzo dobry wynik. W sumie w tym sezonie gracze rezerw ekstraklasowicza mają na koncie osiem punktów i zajmują 16. miejsce w tabeli Betclic 2. ligi. Podbeskidzie Bielsko-Biała lokuje się na 12. pozycji i ma na koncie 13 oczek.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin: historia

To będzie pierwsze w historii starcie tych dwóch zespołów, choć oczywiście Podbeskidzie wielokrotnie mierzyło się z pierwszym zespołem Zagłębia Lubin.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin: kto wygra?

Kto wygra mecz? Podbeskidzie Bielsko-Biała 86% Remis 0% Zagłębie II Lubin 14% 7 + Głosy Oddaj swój głos: Podbeskidzie Bielsko-Biała

Remis

Zagłębie II Lubin

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty przygotowanej przez bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Zdecydowanym faworytem tego meczu jest zespół gospodarzy i kursy na ich zwycięstwo są dość niskie, bo wynoszą około 1.50.

Podbeskidzie Bielsko-Biała Remis Zagłębie II Lubin 1.50 4.10 5.60 1.50 4.10 5.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2024 22:08 .

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Zagłębie II Lubin: transmisja

Ten mecz nie będzie transmitowany w telewizji ani w internecie. Jedyną opcją jest obecność na stadionie.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.