Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (14.04.2024)

Podbeskidzie Bielsko-Biała - Polonia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź i przewidywania na pojedynek o sześć punktów. Jeśli gospodarze wygrają rywalizacja na dnie tabeli zrobi się bardzo fascynująca, jeśli zaś przegrają, to ich los będzie już praktycznie przesądzony.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: przewidywania

To typowy mecz o sześć punktów. Z tą jednak różnicą, że porażka Podbeskidzia Bielsko-Biała praktycznie ostatecznie przekreśli szansę na pozostanie w Fortuna 1. lidze. Ekipa Jarosława Skrobacza musi zapunktować, a najlepiej wygrać z Polonią Warszawa jeśli chce jeszcze myśleć o pozostaniu na zapleczu Ekstraklasy. Z kolei goście z Warszawy w ostatnim czasie radzą sobie bardzo dobrze i są w tej potyczce faworytem. Niemniej mój typ na tę rywalizację: BTTS.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: ostatnie mecze

“Górale” po przełamaniu z Termalicką Bruk-Bet Nieciecza ulegli w wyjazdowym starciu z Górnikiem Łęczna 0:2, choć wynik nie do końca dobrze odzwierciedlał przebieg rywalizacji. Podbeskidzie miało bowiem swoje szanse, ale podobnie, jak przez cały sezon niezbyt dobrze potrafiło je wykorzystać. Z kolei beniaminek z Warszawy w ostatnich pięciu meczach punktuje wręcz rewelacyjnie. Zainkasowali oni bowiem osiem punktów, a przed tygodniem pokonali Resovię.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: historia

W pierwszym meczu tego sezonu pomiędzy tymi ekipami padł wynik 2:0 dla Polonii Warszawa. Z kolei wcześniejsze mecze miały miejsce ponad 10 lat temu. Wówczas w Bielsku-Białej lepsi okazali się goście, a podobnie było w rewanżu w stolicy. Ostatnie zwycięstwo Podbeskidzia to rok 2008 i potyczka wygrana 1:0 w 1. lidze.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: kursy bukmacherskie

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: kto wygra?

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: przewidywane składy

Podbeskidzie: Krzepisz, Ziółkowski, Mikołajewski, Senic, Martinaga, Kisiel, Misztal, Banaszewski, Małachowski, Bida, Abate

Polonia Warszawa: Lemanowicz, Biedrzycki, Grudniewski, Kluska, Kobusinski, Koton, Majsterek, Michalski, Okhronchuk, Pleśnierowicz, Zawistowski.

Podbeskidzie Bielsko-Biała – Polonia Warszawa: transmisja

Początek tego spotkania już w niedzielę o godzinie 18:00. Transmisja będzie dostępna na platformie Polsat Box Go.

