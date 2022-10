PressFocus Na zdjęciu: Bartłomiej Pawłowski

Piast Gliwice – Widzew Łódź: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. W spotkaniu zamykającym 12. kolejkę polskiej ekstraklasy do Gliwic przyjedzie Widzew Łódź, by zmierzyć się z tamtejszym Piastem. Czy podopieczni Waldemara Fornalika wreszcie się przełamią?

Stadion Piast Ekstraklasa Piast Gliwice Widzew Łódź 2.00 3.55 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2022 21:39 .

Piast Gliwice – Widzew Łódź, typy i przewidywania

W meczu zamykającym 12. kolejkę PKO BP Ekstraklasy będący na dole tabeli Piast Gliwice podejmie u siebie Widzew Łódź, który z kolei znajduje się w środku stawki. Zawodnicy trenowani przez Waldemara Fornalika od początku września wygrali tylko jeden mecz i są w słabej formie. Piłkarze Janusza Niedźwiedzia natomiast regularnie punktują.

Warto podkreślić, że przeżywający kryzys Piast Gliwice może zagrać bez duetu swoich liderów – Damiana Kądziora oraz Kamila Wilczka, którzy zmagali się z urazami i walczą z czasem, aby wykurować się na ten pojedynek. Tak czy inaczej – ostatnia forma i sytuacja kadrowa wskazują w tym spotkaniu na gości. Nasz typ: zwycięstwo Widzewa Łódź lub remis.

STS 1.80 Zwycięstwo Widzewa Łódź lub remis Zagraj!

Piast Gliwice – Widzew Łódź, sytuacja kadrowa

Waldemar Fornalik nie będzie mógł liczyć na obecność kontuzjowanych Tomasa Huka oraz Tihomira Kostadinowa. Co ważne, zabraknąć może także dwóch gwiazd Piasta – Damiana Kądziora i Kamila Wilczka, którzy zmagają się z urazami i ich występ stoi pod dużym znakiem zapytania. W Gliwicach do końca jednak wierzą, że uda się ich „postawić na nogi” tuż przed pierwszym gwizdkiem sędziego. Jeśli chodzi o gości z Łodzi, to Janusz Niedźwiedź nie ma wielu problemów – niedostępny jest tylko Fabio Nunes.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, ostatnie wyniki

Piast Gliwice ostatnio zawodzi swoich kibiców – z pięciu rozegranych w lidze meczów wygrał tylko jeden przeciwko Miedzi Legnica (2:1) jeszcze we wrześniu. Poza tym ekipa Fornalika uległa Rakowowi Częstochowa (0:1), Wiśle Płock (0:1) oraz zremisowała ze Śląskiem Wrocław (1:1) i Górnikiem Zabrze (3:3). Lepsze nastroje panują w Łodzi – Widzew zwyciężył trzy z pięciu ostatnich spotkań w Ekstraklasie i przegrał jedynie z mistrzem Polski – Lechem Poznań (0:2).

Piast Gliwice – Widzew Łódź, historia

Na pięć ostatnich pojedynków pomiędzy „Piastunkami” a „Widzewiakami”, dwa wygrał Widzew Łódź, jeden „padł łupem” Piasta Gliwice oraz dwa zakończyły się remisem. Oba kluby po raz ostatni zmierzyły się w sezonie 2013/2014 – wówczas drużyna z Łodzi zwyciężyła wynikiem 2:1.

Piast Gliwice – Widzew Łódź, kursy bukmacherskie

Faworytem poniedziałkowego meczu w Gliwicach są gospodarze. Kurs na wygraną Piasta wynosi mniej więcej 2.00, a typ na zwycięstwo gości to około 3.70. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Piast Gliwice Remis Widzew Łódź 2.00 3.55 3.75 2.00 3.50 3.80 2.00 3.55 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 października 2022 21:39 .

Piast Gliwice – Widzew Łódź, przewidywane składy

Piast: Plach; Mokwa, Mosór, Czerwiński, Katranis; Hateley, Tomasiewicz; Felix, Chrapek, Pyrka; Toril

Widzew: Ravas; Stępiński, Kreuzriegler, Szota; Zieliński, Kun, Hanousek, Milos; Zjawiński, Sanchez, Pawłowski

Piast Gliwice – Widzew Łódź, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Jeśli zarejestrujecie konto za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupicie pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ na pół roku, to zapłacicie tylko 180 zł, a nie 294 zł, dzięki czemu zaoszczędzicie 114 zł. Początek meczu na Stadionie Miejskim w Gliwicach w poniedziałek 10 października o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.