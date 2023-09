Panathinaikos – Villarreal: typy, kursy, zapowiedź (21.09.2023)

Panathinaikos - Villarreal: typy i kursy na mecz Ligi Europy. Popularna "Żółta Łódź Podwodna" rozpocznie grę w europejskich pucharach od wyjazdu do Grecji, gdzie zmierzy się z tamtejszą czwartą drużyną kraju. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji na Apostolos Nikolaidis Stadium już w czwartek (21 września) o godzinie 18:45.

IMAGO / Photo Players Images Na zdjęciu: Juan Foyth

Panathinaikos – Villarreal, typy bukmacherskie

Już w czwartek wystartują rozgrywki Ligi Europy. W grupie F zmierzą się ze sobą drużyny Panathinaikosu oraz Villarrealu. Oba zespoły podchodzą do tego meczu w dobrych nastrojach, bowiem w ubiegły weekend zanotowały zwycięstwa. My spodziewamy się bardzo zaciętego starcia, w którym jednak po trzy punkty sięgnie zespół przyjezdnych. Nasz typ: wygrana Villarrealu

Panathinaikos – Villarreal, ostatnie wyniki

Drużyna Panathinaikosu podchodzi do rywalizacji z Villarrealem w dobrych nastrojach. W ostatnich pięciu spotkaniach zespół z Aten trzykrotnie udało im się zwyciężyć (3:0 z Volos, 1:0 z Gianniną i 5:0 z Panatelikosem), ale ponieśli też dwie kosztowne porażki w czwartej rundzie eliminacji do Ligi Mistrzów ze Sportingiem Bragą (na wyjeździe 1:2 oraz u siebie 0:1).

Natomiast hiszpański zespół nie wszedł tak dobrze w nowym sezon La Liga. Po pięciu kolejkach zespół “Żółtej Łodzi Podwodnej” ma na koncie dwie wygrane (1:0 z Mallorcą i 2:1 z Almerią) oraz trzy porażki (1:2 z Betisem, 3:4 z Barceloną, a także bolesne 1:3 z Cadizem).

Panathinaikos – Villarreal, historia

Czwartkowe starcie między tymi zespołami będzie dopiero trzecim w historii. Ostatni raz Panathinaikos rywalizował z Villarrealem w 2009 roku w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Wówczas w pierwszym meczu rozgrywanym w Hiszpanii padł remis 1:1, natomiast w drugim starciu zwyciężyła “Żółta Łódź Podwodna” 2:1.

Panathinaikos – Villarreal, kursy bukmacherskie

Minimalnym faworytem czwartkowego spotkania jest drużyna Villarrealu, mimo że to za Panathinaikosem będzie przemawiał atut własnego boiska oraz głośnego dopingu ze strony ultrasów klubu. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo hiszpańskiego zespołu, to kursy na takie zdarzenie oscylują w okolicach 2.10 – 2.15, podczas gdy na wygraną gospodarzy sięgają nawet 3.30. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Panathinaikos – Villarreal, kto wygra?

Panathinaikos – Villarreal, przewidywane składy

Panathinaikos Ateny (Przewidywany skład) 4-3-3 Villarreal (Przewidywany skład) 4-4-2 Panathinaikos Ateny (Przewidywany skład) 4-3-3 Villarreal (Przewidywany skład) 4-4-2 Trenerzy ▼ Ivan Jovanović Pacheta Rezerwowi ▼ 2 Georgios Vagiannidis

9 Andraz Sporar

10 Bernard

12 Juri Lodigin

17 Daniel Mancini

21 Tin Jedvaj

22 Aitor Cantalapiedra

23 Hördur Magnusson

27 Giannis Kotsiras

52 Tonny Vilhena Matteo Gabbia 2

Santi Comesaña 4

Etienne Capoue 6

Daniel Parejo 10

Alexander Sörloth 11

Filip Jörgensen 13

Manu Trigueros 14

José Luis Morales 15

Kiko Femenia 17

Aissa Mandi 23

Panathinaikos - Villarreal, transmisja meczu

Transmisja meczu Panathinaikosu z Villarrealem będzie dostępna w Polsce wyłącznie na platformie Viaplay. Początek spotkania w Atenach już w czwartek (21 września) o godzinie 18:45.

