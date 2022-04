Olimpia – Lech: typy, kursy, zapowiedź (05.04.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Jakub Kamiński

Olimpia – Lech to pierwszy mecz półfinałowy w ramach Fortuna Pucharu Polski. W roli zdecydowanego faworyta do tej potyczki podejdą zawodnicy Kolejorza. Gospodarze nie zamierzają jednak tanio sprzedać skóry, co może świadczyć, że na stadionie w Grudziądzu możemy być świadkami bardzo ciekawej potyczki. W naszej zapowiedzi znajdziecie między innymi nasze typy, przewidywania i kursy oferowane przez bukmacherów.

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań, typy na mecz i przewidywania

Olimpia Grudziądz przystąpi do spotkania, mogąc pochwalić się serią dziewięciu meczów bez porażki. Ostatnio jednak przedstawiciel III Ligi zaliczył dwa podziały punktów. Lech Poznań natomiast ma za sobą dwa zwycięstwa z rzędu, ale w PKO Ekstraklasie. Nie spodziewamy się zatem niespodzianki w tej konfrontacji, typując spokojną wiktorię ekipy z Poznania. Nasz typ: wygrana Lecha.

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Wszystko wskazuje na to, że gospodarze podejdą do potyczki w swoim najmocniejszym zestawieniu. U gości nie będą mogli wystąpić Antonio Milić, Artur Sobiech, czy Bartosz Salamon.

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Olimpia Grudziądz w tym roku nie przegrała jeszcze żadnego spotkania o stawkę. Ekipa z III Ligi ostatnio dzieliła się punktami kolejno z Sokołem Kleczew (0:0) i Jarotą Jarocin (1:1).

Lech Poznań ma natomiast za sobą cenne zwycięstwo w PKO Ekstraklasie ze Śląskiem Wrocław (1:0). Tym samym Kolejorz może pochwalić się dwoma z rzędu wygranymi bojami, bo wcześniej w pokonanym polu pozostawił Jagiellonię Białystok (3:0).

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań, historia

W trzech ostatnich potyczkach między oboma zespołami dwukrotnie górą był Lech, a raz szalę zwycięstwa na swoją stronę przechyliła Olimpia. Team z Grudziądza właśnie wygrał ostatni bój z lechitami w roli gospodarza w Pucharze Polski, co miało miejsce 12 sierpnia 2012 roku.

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań, kursy

Kurs na zwycięstwo zespołu z Grudziądza w Fortuna zakłady bukmacherskie wynosi 19,50. Rejestrując się z kodem promocyjnym GOAL u tego bukmachera, można skorzystać m.in. z zakładu bez ryzyka do 600 zł.

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań, przewidywane składy

Olimpia: Olszewski – Leszczyński, Klimek, Witasik, Karankiewicz, Rzepka, Cywiński, Warcholak, Kaczmarek, Bojas, Antkowiak

Lech: Bednarek – Pereira, Satka, Skrzypczak, Douglas, Karlstroem, Kvekveskiri, Skóraś, Dani Ramirez, Marchiwński, Kownacki.

Olimpia Grudziądz – Lech Poznań, transmisja meczu

Mecz Olimpia – Lech będzie oczywiście dostępny w polskiej telewizji. Spotkanie można śledzić na antenie Polsat Sport. Starcie zacznie się o godzinie 18:00.

