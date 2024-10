Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin: typy, kursy, zapowiedź (05.10.2024)

Pressfocus Na zdjęciu: Kacper Tułowiecki

Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin: typy i przewidywania

W sobotnim meczu 12. kolejki Betclic 2. Ligi faworytem będzie Olimpia, która w tabeli plasuje się niżej od Zagłębia. Spotkanie odbędzie się jednak poza Lubinem. Tam ekipa z Dolnego Śląska zdobyła tylko jeden punkt. To sprawia, że szanse Miedziowych mocno spadają. Mój typ: wygrana Olimpii.

Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin: ostatnie wyniki

We wrześniu Olimpia znalazła sposób na pokonanie tylko jednego rywala. Niespodziewanie było to Zagłębie Sosnowiec (4:1). Oprócz tego do Elbląga powędrował tylko jeden punkt. Jest on efektem remisu 2:2 z Resovią Rzeszów. Oprócz tego w minionym miesiącu Olimpia zaliczyła trzy porażki.

Cztery oczka przez ostatnie 30 dni zdobyło też Zagłębie. Różnica polega na tym, że lubinianie mają w nogach jedno spotkanie mniej. Rezerwy klubu z Ekstraklasy pokonały drugą drużynę ŁKS-u Łódź, a także zremisowały z Hutnikiem Kraków.

Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin: historia

Kluby te grały ze sobą czterokrotnie. Co ciekawe, Olimpia nie zaznała jeszcze smaku zwycięstwa. Jej bilans to jeden remis i aż trzy porażki z rezerwami Zagłębia Lubin.

Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin: kursy bukmacherskie

Faworytem sobotniego meczu jest Olimpia Elbląg. Jeśli uważasz, że trzy punkty trafią do gospodarzy, to taki kurs wynosi 2.18. Z kolei triumf Zagłębia II został wyceniony na poziomie 2.90. Warto skorzystać z oferty bukmachera Betclic przy okazji tego spotkania. Z naszym kodem bonusowym odbierzesz najwyższy cashback od Betclic na rynku. Teraz skorzystasz też z promocji “Gra bez podatku!” na wszystkie sporty.

Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin: sonda

Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin: transmisja meczu

Mecz Olimpia Elbląg – Zagłębie II Lubin odbędzie się w sobotę (5 października) o godzinie 15:00. Mecze Betclic 2. Ligi można oglądać w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać dostęp do meczu, wystarczy założyć konto u bukmachera z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie dowolną ilość środków.

