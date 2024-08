Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa: typy, kursy, zapowiedź (10.08.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Andrzej Witan

Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa: przewidywania

Ten mecz Betclic 2. ligi nie jest zbyt atrakcyjny dla wielu kibiców. Można nawet powiedzieć, że zapowiada się piłkarskie starcie dla koneserów, ale to nie powód, aby opuścić to spotkanie na swoim kuponie. Olimpia Elbląg podejmie u siebie Skrę Częstochowa. Gospodarze tylko delikatnie lepiej prezentują się w tym sezonie od ekipy spod Jasnej Góry, która przez wszystkich skazywana jest na spadek. Po trzech kolejkach mają na koncie zero punktów i nadal minus 7 oczek. Dlatego też mój typ na ten mecz: zwycięstwo Olimpii Elblag.

Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa: ostatnie wyniki

Początek sezonu dla obu ekip nie jest zbyt imponujący. A to właściwie dość eufemistyczne określenie, bowiem po trzech kolejach zarówno Olimpia, jak i Skra mają na koncie minimalną liczbę punktów. Ekipie z Elbląga w pierwszej kolejce w starciu przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała udało jeden punkt. Podobnie było w meczu przeciwko GKS-owi Jastrzębie. Później ulegli oni 0:3 Świtowi Skolwin. Z kolei Skra ma trzy porażki na koncie. Przegrali oni z ŁKS-em II Łódź, KKS-em Kalisz oraz Hutnikiem Kraków.

Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa: historia

W minionym sezonie dwukrotnie lepsza w starciu tych drużyn okazywała się ekipa z Elbląga. Piłkarze z północy naszego kraju dwa razy notowali wynik 2:1 nad ekipą spod Jasnej Góry. Dokładnie tak samo było w kampanii 2020/21. Ostatnie zwycięstwo Częstochowian to lipiec 2020 roku, gdy awansowali oni do Betclic 1. ligi.

Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa: kto wygra?

Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty czołowego bukmachera Betclic. Kod promocyjny GOALPL pozwala odebrać cashback 50 zł w Betclic. U tego bukmachera można teraz grać bez podatku. Kursy na ten mecz są mocno jednoznaczne. Faworytem jest ekipa gospodarzy, na ich zwycięstwo gramy po kursie 1.30. Remis z kolei to stawka według współczynnika 4.65. Wysoki kurs, ale adekwatny do możliwości jest na zwycięstwo Skry Częstochowa – 7.85.

Olimpia Elbląg Skra Częstochowa 1.30 4.65 7.85 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 sierpnia 2024 11:22 .

Olimpia Elbląg – Skra Częstochowa: transmisja

Mecz ten nie będzie transmitowany. Początek rywalizacji w Elblągu już w sobotę 10 sierpnia 2024 o godzinie 18:00.

