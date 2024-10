OGC Nice – PSG: typy, kursy, zapowiedź (06.10.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Enrique

Nice Paris Saint-Germain Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 października 2024 20:55 .

OGC Nice – PSG: przewidywania

To będzie hit tej kolejki ligi francuskiej. Ekipa OGC Nice na własnym stadionie podejmie zespół Paris Saint-Germain. Goście w tym sezonie spisują się bardzo dobrze i trudno spodziewać się w tym meczu innego scenariusza niż ich zwycięstwo. Szczególnie, że gospodarze są w tym roku w słabszej formie, aniżeli w zakończonej kampanii 2023/24. Jest to bowiem pojedynek pierwszego zespołu ligi z zespołem numer 9. Do tego goście są najlepszą ofensywą ligi z aż 20 zdobytymi golami. Dlatego też mój typ na ten mecz: Paris Saint-Germain wygra mecz.

Jakub Superbet 1.67 PSG wygra mecz Zagraj!

OGC Nice – PSG: ostatnie wynik

Nie ma co ukrywać, ekipa Paris Saint-Germain w tym sezonie prezentuje się bardzo dobrze i w lidze francuskiej jest absolutnym dominatorem. Zespół ze stolicy ma na koncie szesnaście punktów w sześciu meczach. Pięć z nich udało się graczem PSG wygrać, a raz, w starciu z Reims padł remis 1:1. W sumie zdobyli oni aż 20 goli i stracili tylko pięć. Ostatnio jednak przegrali oni w Lidze Mistrzów z Arsenalem w Londynie 0:2.

Z kolei OGC Nice w tym sezonie radzi sobie gorzej, niż w poprzedniej kampanii. Do tej pory uzbierali oni osiem punktów w sześciu meczach i to pozwala im zajmować 9. miejsce w ligowej tabeli. Ostatnie pięć meczy to jednak dwa zwycięstwa, dwa remisy i jeden remis. Jeśli chodzi zaś o graczy z Lazurowego Wybrzeża, to oni w środku tygodnia przegrali z Lazio aż 1:4.

OGC Nice – PSG: historia

W poprzednim sezonie zespoły te mierzyły się ze sobą trzykrotnie. Dwa razy lepsi okazywali się gracze Paris Saint-Germain. Wygrali oni w majowym meczu Ligue 1 na wyjeździe 2:1 oraz w starciu Pucharu Francji, gdzie na własnym obiekcie pokonali rywala 3:1. Z kolei w pierwszym meczu lepsi byli gracze OGC Nice, którzy wygrali 3:2. W jeszcze wcześniejszym sezonie dwukrotnie wygrywali gracze PSG.

OGC Nice – PSG: kto wygra?

Kto wygra mecz? OGC Nice 0% Remis 0% PSG 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: OGC Nice

Remis

PSG

OGC Nice – PSG: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Najwyższy bonus powitalny w Superbet odbierzesz z kodem GOAL. Faworyt tego meczu widoczny jest po wysokości kursów. Na zwycięstwo Paris Saint-Germain zagramy za około 1.67. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.00. Zaś jeśli chodzi o trzy punkty dla OGC Nice, to kursy wynoszą około 470 lub 4.90.

OGC Nice – PSG: transmisja

Mecz ten będzie można oglądać za pomocą kanału Eleven Sports 2. Dodatkowo będzie możliwość śledzenia tego starcia na stronie Elevensport.pl. Początek meczu w niedzielę 6 października 2024 roku o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.