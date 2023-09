Odra Opole – Lechia Gdańsk: typy, kursy, zapowiedź (16.09.2023)

Odra Opole - Lechia Gdańsk: typy i kursy na mecz 8. kolejki rozgrywek Fortuna 1 Ligi. Lider tabeli w najbliższym spotkaniu zmierzy się z jednym z głównych kandydatów do awansu do Ekstraklasy, czyli drużyną "Biało-Zielonymi". Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego starcia na naszym portalu. Początek rywalizacji w Opolu już w sobotę (16 września) o godzinie 20:00.