Nottingham Forest – Southampton: typy i kursy na mecz Premier League. Tricky Trees oraz The Saints to zespoły, które znajdują się w strefie spadkowej. Ich rywalizacja może mieć kluczowe znaczenie w kontekście utrzymania się na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Sprawdź zapowiedź tego spotkania. Początek starcia w najbliższy poniedziałek 8 maja o godzinie 21:00.

PressFocus Na zdjęciu: Southampton FC

City Ground, Nottingham Premier League Nottingham Forest Southampton 2.15 3.55 3.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 maja 2023 21:01 .

Nottingham Forest – Southampton, typy i przewidywania

Kampania 2022/2023 Premier League wkracza w decydującą fazę. Walka toczy się zarówno na górze, jak i na dole tabeli. W 35. kolejce naprzeciwko siebie staną Nottingham Forest i Southampton, czyli przed tą serię gier odpowiednio osiemnasta oraz dwudziesta drużyna. Obie ekipy są w strefie spadkowej i do ostatniej chwili będą starały się o zapewnienie sobie utrzymania w elicie. Czy drużyna Jana Bednarka ostatecznie wygrzebie się z ogromnych tarapatów? Świętym o pozostanie w elicie nie będzie łatwo.

Zespół The Saints musi pokonać drużynę Tricky Trees, aby podtrzymać nadzieję na utrzymanie. Trzy punkty to konieczność w przypadku drużyny prowadzonej przez Rubena Sellesa. Nasz typ: wygrana Southampton.

Nottingham Forest – Southampton, sytuacja kadrowa

Steve Cooper nie może skorzystać z usług takich zawodników jak Omar Richards, Neco Williams, Willy Boly, Scott McKenna, Chris Wood, Dean Henderson oraz Giulian Biancone, którzy są kontuzjowani. Ruben Selles ma trochę lepszą sytuację kadrową – w jego zespole pauzować będą Romain Perraud, Mohamed Salisu, Valentino Livramento i Juan Larios.

Nottingham Forest – Southampton, ostatnie wyniki

Nottingham Forest w pięciu ostatnich meczach Premier League zanotowało tylko jedno zwycięstwo – 3:1 z Brighton & Hove Albion – ulegając Brentfordowi (1:2), Liverpoolowi (2:3), Manchesterowi United (0:2), a także Aston Villi (0:2). Sytuacja Southampton jest jeszcze gorsza – cztery porażki (1:3 z Newcastle United, 0:1 z Bournemouth, 0:2 z Crystal Palace i 1:4 z Manchesterem City) oraz remis 3:3 z Arsenalem.

Nottingham Forest – Southampton, historia

Spotkania pomiędzy Tricky Trees a The Saints z reguły są bardzo wyrównanie. Jeśli spojrzymy na pięć poprzednich takich starć, to trzy razy z wygranej cieszyło się Nottingham Forest, a dwukrotnie triumfował Southampton. Czerwoni w 19. kolejce obecnej kampanii Premier League pokonali Świętych 1:0. Bramkę zdobył wówczas Taiwo Awoniyi.

Nottingham Forest – Southampton, kursy bukmacherskie

Niedzielny mecz na City Ground nie ma wyraźnego faworyta, ale więcej szans daje się gospodarzom. Kurs na wygraną Nottingham Forest wynosi mniej więcej 2.05, a typ na zwycięstwo Southampton to około 3.45. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.60. Jeżeli masz zamiar postawić zakład na ten pojedynek, to możesz skorzystać z bonusu od depozytu 200% do 300 zł, który znajdziesz w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Nottingham Forest – Southampton, przewidywane składy

Nottingham Forest – Southampton, kto wygra?

Nottingham Forest – Southampton, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie tylko w Internecie – na platformie streamingowej Viaplay. Początek meczu na City Ground w najbliższy poniedziałek 8 maja o godzinie 21:00.

