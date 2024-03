Nottingham – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (02.03.2024)

IMAGO / PA Images Na zdjęciu: van Dijk

Nottingham Forest Liverpool FC Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 marca 2024 16:03 .

Nottingham – Liverpool, typy i przewidywania

Byłoby ogromną sensacją, gdyby uskrzydlony Liverpool potknął się nagle na boisku jednej z najsłabszych drużyn całej Premier League. Przewidujemy, że goście sobie poradzą równie dobrze jak niedawno na boisku Brentford, gdzie strzelili aż cztery gole. Nasz typ: wygrana Liverpoolu.

STS 1.54 Liverpool wygra Zagraj!

Nottingham – Liverpool, ostatnie wyniki

Liverpool ma już na koncie pierwsze trofeum. Ekipa Jurgena Kloppa wygrała na Wembley w finale Pucharu Ligi z Chelsea. Jedyny gol padł w dogrywce, gdy do siatki trafił Virgil van Dijk. The Reds sięgnęli po puchar, mimo że grali bez kilku podstawowych zawodników.

Goście są liderami Premier League, ale mają tylko punkt przewagi nad Manchesterem City. The Reds wygrali cztery z pięciu ostatnich meczów. Potknęli się po raz ostatni 4 lutego na boisku Arsenalu.

Nottingham broni się przed spadkiem i gra w kratkę. Trzeba jednak oddać tej drużynie, że zdołała wygrać dwa z czterech poprzednich meczów u siebie, ogrywając West Ham i Manchester United. Pozostaje pytanie czy gospodarze znajdą odpowiedź na najlepszy zespół w lidze.

Nottingham – Liverpool, historia

Zespoły te zagrają ze sobą po raz drugi w tym sezonie. Mecz na Anfield z października był jednostronnym pojedynkiem. Gospodarze wygrali 3:0. Liverpool przegrał jednak ostatni pojedynek z Nottingham na wyjeździe. Jesienią 2022 roku ekipa Forest zwyciężyła 1:0.

Nottingham – Liverpool, kursy bukmacherskie

Trudno wyobrazić sobie inny rezultat, niż wygraną Liverpoolu. Kurs na zwycięstwo The Reds wynosi około 1.52. W przypadku ewentualnej wygranej Nottingham jest to nawet 5.70. Kurs na remis waha się między 4.40 a 4.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Wykorzystując kod do STS GOAL, będziesz mógł postawić na ten mecz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Nottingham – Liverpool, przewidywane składy

Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Nottingham Forest Nuno Espirito Santo 4-2-3-1 Przewidywany skład 4-3-3 Przewidywany skład Liverpool FC Jurgen Klopp Rezerwowi ▼ 1 Matt Turner 8 Cheikhou Kouyate 15 Harry Toffolo 20 Giovanni Reyna 22 Ryan Yates 27 Divock Origi 29 Gonzalo Montiel 32 Andrew Omobamidele 37 Rodrigo Ribeiro 5 Ibrahima Konaté 13 Adrian 21 Konstantinos Tsimikas 26 Andrew Robertson 42 Bobby Clark 49 Kaide Gordon 53 James McConnell 76 Jayden Danns 98 Trey Nyoni

Nottingham – Liverpool, kto wygra?

Kto wygra? Nottingham 0% padnie remis 0% Liverpool 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Nottingham

padnie remis

Liverpool

Nottingham – Liverpool, transmisja

Mecz Nottingham – Liverpool zostanie rozegrany w sobotę 2 marca o 16:00 czasu polskiego. Transmisję na żywo zobaczymy za pośrednictwem Cnala + Sport 2 i Viaplay. Warto dodać, że mecz można również śledzić w internecie, dzięki usłudze CANAL+ online. Warto założyć kontro za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupić pakiet z wszystkimi stacjami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na cały rok z góry za 648 zł (54 zł/mies. w ofercie rocznej) zamiast płacić 74 zł/mies. (cena regularna), dzięki czemu w tym okresie zaoszczędzisz aż 240 zł. Początek meczu zaplanowano na piątek (1 marca) o godzinie 20:45.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.