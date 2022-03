Typy na weekend od Niezłej Typiary￼

Na zdjęciu: Niezła Typiara

Przed nami kolejne ligowe emocje i kolejne typy od Niezłej Typiary. Tym razem znajdziecie coś z Ekstraklasy, 1. Ligi, Bundesligi, Serie A i La Liga.

Typy bukmacherskie 11-13 marca

Na start Niezła Typiara wybiera się do Łęcznej, gdzie już w piątek miejscowy Górnik mierzył będzie się z Legią Warszawa. Obie drużyny są bezpośrednimi rywalami w walce o utrzymanie w Ekstraklasie, ale to goście ze stolicy przystąpią do tego meczu w roli faworyta.

Na typ z polskiego podwórka zdecydowali się również nasi koledzy z zagranie.com, którzy przyjrzeli się jednemu z ciekawiej zapowiadających się meczów Fortuna 1. Ligi: ŁKS – Stomil.

W nowym odcinku nie może również zabraknąć propozycji na ligi zagraniczne. Tym razem Niezła Typiara wybrała mecze z udziałem takich klubów jak Bayern Monachium, Inter Mediolan i FC Barcelona. Czy faworyci nie zawiodą swoich fanów?

