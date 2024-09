Niemcy – Węgry: typy, kursy, zapowiedź (07.09.2024)

PressFocus Na zdjęciu: Jamal Musiala (L) i Jonathan Tah (P) - reprezentacja Niemiec

Niemcy – Węgry: przewidywania i typ eksperta

Mecz Niemcy – Węgry odbędzie się 7 września 2024 roku o godzinie 20:45 na Düsseldorf Arena. Sędzią spotkania będzie doświadczony Clement Turpin.

Niemcy, z Julianem Nagelsmannem na czele, po raz pierwszy grają bez legend takich jak Manuel Neuer, Thomas Müller, Toni Kroos czy Ilkay Gündogan. Wszyscy zakończyli swoje kariery reprezentacyjne po Euro 2024.

Węgry, prowadzone przez Marco Rossiego, również przechodzą proces odmładzania składu. Pomimo tego, kluczowi zawodnicy jak Dominik Szoboszlai i Peter Gulacsi pozostają ważnymi postaciami zespołu.

Reprezentacja Niemiec jest faworytem, co pokazują kursy bukmacherów. Polecany typ na to spotkanie to: Niemcy -1.50 (handicap) po kursie 1.75 w Superbecie, co wydaje się bezpiecznym wyborem, biorąc pod uwagę dominację Niemców w ostatnim meczu przeciwko Węgrom. Wynik 2:0 nie oddawał w zupełności przewagi, jaką mieli gospodarze Euro 2024.

Niemcy – Węgry: ostatnie wyniki

Niemcy w tym roku rozegrali dziewięć meczów, z czego przegrali tylko jeden, a dwa zremisowali. Porażkę ponieśli w ćwierćfinale Euro 2024, przegrywając po dogrywce z późniejszym triumfatorem, reprezentacją Hiszpanii. Zremisować z nimi zdołały Szwajcaria (podczas Euro) i Ukraina (w meczu towarzyskim). Niemcy w tym roku pokonali między innymi Francję, Danię i Holandię, a także Węgrów.

Węgrzy przez niektórych byli typowani na czarnego konia Euro 2024. Po udanych eliminacjach wydawało się, że mogą namieszać podczas turnieju. Niestety dla nich, już po fazie grupowej wracali do domu. W grupie ponieśli porażki z Niemcami i Szwajcarią, a zwycięstwo ze Szkocją nie wystarczyło do awansu z trzeciego miejsca.

Niemcy – Węgry: historia

Niemcy i Węgrzy grali ze sobą o punkty siedmiokrotnie. Co ciekawe, lepszy bilans w tych spotkaniach mają Madziarzy. Wygrali trzy mecze, dwa przegrali i dwa zremisowali. Trzeba jednak podkreślić, że dwie wygrane miały miejsce wiele lat temu, gdy Węgry były piłkarską potęgą. Co ciekawe, na mundialu w 1954 roku najpierw pokonali Niemców w fazie grupowej 8:3, by w finale, którego byli zdecydowanym faworytem, przegrać z tym samym rywalem 2:3. Węgierska “Złota Jedenastka” poniosła wówczas pierwszą porażkę od 1950 roku, mimo że po ośmiu minutach finału prowadziła już 2:0. Mistrzostwo świata Niemców było wówczas sensacją.

Oddajmy jednak sprawiedliwie Węgrom, że w najnowszej historii także zdołali pokonać naszych zachodnich sąsiadów. W 2022 roku wygrali z nimi na wyjeździe 1:0 w Lidze Narodów.

Niemcy – Węgry: kto wygra?

Reprezentacja Niemiec jest faworytem bukmacherów, a jak widzą to kibice? W naszej sondzie możesz zagłosować i wskazać, jakim wynikiem zakończy się to spotkanie.

Niemcy – Węgry: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie dają zbyt wysokich szans na wygraną gościom. Kurs na zwycięstwo reprezentacji Niemiec wynosi ok. 1.30, na remis 5.75, a na wygraną Węgier 10. Poniżej prezentujemy tabelę z wybranymi kursami 1X2 na ten mecz.

Bukmacher 1 X 2 Fortuna 1.29 5.70 9.60 Betclic 1.27 5.40 9.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 5 września 2024 12:11 .

Niemcy – Węgry: przewidywane składy

Niemcy: Ter Stegen – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Mittelstaedt – Can, Pavlović, Gross, Wirtz, Musiala – Havertz.

Węgry: Gulacsi – Botka, Orban, M. Dardai – Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez – Szoboszlai, Sallai – Varga.

Niemcy – Węgry: transmisja

Mecz Niemcy – Węgry będzie transmitowany na żywo w telewizji. W Polsce prawa do transmisji ma telewizja Polsat. To spotkanie będzie dostępne na kanale Polsat Sport 3. Jeśli chodzi o transmisję w internecie, to użytkownicy Polsat Box Go Sport Online będą mogli obejrzeć to spotkanie właśnie dzięki tej usłudze.

