Niemcy – Japonia: typy, kursy, zapowiedź (23.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Manuel Neuer

Niemcy – Japonia: typy na mecz grupy E. Podopieczni Hansiego Flicka w swoim premierowym spotkaniu na mundialu w Katarze podejmą reprezentację Japonii. Początek starcia w ramach grupy E w środę 23 listopada o godzinie 14:00.

Khalifa International Stadium Mistrzostwa świata, gr. E Niemcy Japonia 1.50 4.70 6.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 listopada 2022 16:42 .

Niemcy – Japonia, typy i przewidywania

Zdecydowanym faworytem środowego meczu w ramach grupy E jest reprezentacja Niemiec. Podopieczni Hansiego Flicka mają dużo większe doświadczenie na tego typu turniejach. Ofensywa złożona z Jamala Musiali czy Leroya Sane powinna postraszyć Japończyków. Według Jakuba Olkiewicza z redakcji Goal.pl, nasi zachodni sąsiedzi tego dnia przynajmniej dwa razy trafią do siatki swoich rywali. Typ Kuby: Niemcy – powyżej 1.5 gola.

Jakub Betfan 1.54 Niemcy – powyżej 1.5 bramki Zagraj!

Reprezentacja Japonii jest skazywana na porażkę w spotkaniu z Niemcami, co raczej nie powinno nikogo dziwić. Drużyna z „Kraju Kwitnącej Wiśni” zwyciężyła tylko jeden ze swoich ostatnich ośmiu meczów na mundialu. Zawodnicy „Die Mannschaft” z kolei pomimo kilku wpadek na ostatnich turniejach z reguły niemal zawsze liczą się w walce o medale. Jeżeli nie będzie niespodzianki, to piłkarze Hansiego Flicka powinni poradzić sobie z „Samurajami”. Nasz typ: wygrana Niemiec.

Betfan 1.50 Zwycięstwo Niemiec Zagraj!

Niemcy – Japonia, ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec w ostatnim sparingu przeciwko Omanowi nie zachwyciła i wygrała tylko 1:0 po bramce Niclasa Fullkruga. Wcześniej drużyna prowadzona przez Hansiego Flicka bez powodzenia rywalizowała w Lidze Narodów, gdzie w grupie z Włochami, Anglią oraz Węgrami zajęła trzecie miejsce. Zespół „Die Mannschaft” uzbierał siedem punktów – 1:1 i 5:2 z Włochami, 1:1 i 3:3 z Anglikami oraz 1:1 i 0:1 z Węgrami.

Bonus 200% do 300 zł z kodem GOAL! Potrojenie środków na grę. Odbierz w BETFAN

Jeśli chodzi o reprezentację Japonii, to w ostatnich trzech meczach towarzyskich podopieczni Hajime Moriyasu przegrali z Kanadą (1:2), zremisowali z Ekwadorem (0:0) oraz zwyciężyli nad USA (2:0). Wcześniej ekipa „Samurajów” grała w Pucharze Azji Wschodniej, gdzie wygrała z Koreą Południową (3:0) i zremisowała z Chinami (0:0).

Niemcy – Japonia, historia

Niemcy mierzyli się z Japonią jedynie dwa razy w całej historii. Reprezentacja „Kraju Kwitnącej Wiśni” nigdy nie pokonała drużyny „Die Mannschaft”, bowiem w 2006 roku padł remis 2:2, a w 2004 roku lepsi okazali się nasi zachodni sąsiedzi (3:0). Oba te spotkania były towarzyskie.

Niemcy – Japonia, statystyki przed meczem

Niemcy i Japonia po raz pierwszy zmierzą się ze sobą podczas mistrzostw świata.

Niemcy wygrały MŚ czterokrotnie i wspólnie z Włochami są najbardziej utytułowanym europejskim krajem, jeśli chodzi o mundial. Więcej Pucharów Świata ma tylko Brazylia (5).

Japonia zwyciężyła tylko jedno ze swoich ostatnich ośmiu spotkań na mundialu. Był to mecz przeciwko Kolumbii w 2018 roku (2:1).

MŚ 2022 w Katarze będą pierwszym dużym turniejem Hansiego Flicka w roli selekcjonera reprezentacji Niemiec. Jupp Derwall jest ostatnim trenerem, który wygrał z „Die Mannschaft” imprezę tak wielkiej rangi za pierwszym podejściem (EURO 1980).

Żaden z zawodników nie zdobył więcej bramek w kwalifikacjach do mistrzostw świata 2022 dla Japonii niż Takumi Minamino, który strzelił 10 goli i asystował przy kolejnych 4.

Niemcy – Japonia, kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem środowego meczu na Khalifa International Stadium jest reprezentacja Niemiec. Kurs na wygraną podopiecznych Hansiego Flicka wynosi około 1.50, a typ na zwycięstwo zespołu z „Kraju Kwitnącej Wiśni” to mniej więcej 6.30. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na około 4.50. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z bonusu od pierwszego depozytu – 200% do 300 zł – który znajdziecie w BETFAN. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w BETFAN kod promocyjny GOAL.

Niemcy – Japonia, przewidywane składy

Selekcjonerzy obu drużyn zapewne wystawią do gry najsilniejsze możliwe jedenastki. Między słupkami reprezentacji Niemiec rzecz jasna wystąpi Manuel Neuer, czyli kapitan „Die Mannschaft”. W linii ofensywnej ekipy Hansiego Flicka nie zabraknie takich gwiazd jak Jamal Musiala czy Thomas Mueller. Japończycy postawią na swoich najlepszych piłkarzy, do których należy zaliczyć m.in. Takehiro Tomiyasu oraz Takumiego Minamino.

Niemcy: Neuer; Kehrer, Suele, Ruediger, Raum; Kimmich, Guendogan; Gnabry, Musiala, Sane; Mueller

Japonia: Gonda; Sakai, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo; Shibasaki, Endo, Kamada; Ito, Asano, Minamino

Niemcy – Japonia, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Niemiec 0% remisem 0% zwycięstwem Japonii 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: zwycięstwem Niemiec

remisem

zwycięstwem Japonii

Niemcy – Japonia, transmisja meczu

Środowy mecz pomiędzy Niemcami a Japończykami transmitowany będzie na TVP 1, TVP Sport oraz TVP 4K. To spotkanie można obejrzeć także przez Internet na stronie sport.tvp.pl, a także w aplikacji mobilnej TVP Sport. Komentatorami tego pojedynku będą Mateusz Borek i Robert Podoliński. Początek starcia na Khalifa International Stadium w środę 23 listopada o godzinie 14:00.

Bonus 200% do 300 zł Poleca Mariusz Pudzianowski Sprawdź! +18 | Graj odpowiedzialnie | Obowiązuje Regulamin Pełen reg

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.