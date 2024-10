Niemcy – Holandia: typy, kursy, zapowiedź (14.10.2024)

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Niemcy – Holandia: przewidywania

To będzie prawdziwy hit tej kolejki Ligi Narodów UEFA. Na jednym boisku zmierzą się bowiem dwie piekielnie mocne reprezentacje, które w Europie uznawane są za potęgi. Z jednej strony Niemcy, a z drugiej zespół Holandii. To gospodarze są uznawani za dość sporego faworyta, ale trudno aż tak jednoznacznie wskazać, że podopieczni Juliana Nagelsmanna są aż tak dobrze dysponowani, aby pewnie pokonać kadrę Oranje. Niemniej wydaje mi się, że Niemcy mogą wygrać, choć raczej skromną przewagą bramek. Mój typ na ten mecz: reprezentacja Niemiec wygra mecz.

Mój typ na ten mecz: reprezentacja Niemiec wygra mecz.

Niemcy – Holandia: ostatnie wyniki

Reprezentacja Niemiec kilka dni temu pokonała zespół Bośni i Hercegowiny w trzeciej kolejce Ligi Narodów UEFA. W sumie nasi zachodni sąsiedzi mają w tych rozgrywkach siedem punków. Wcześniej bowiem ograli Węgrów aż 5:0 oraz zremisowali właśnie z Holandią na ich terenie 2:2. Niemcy zakończyli Euro 2024 na etapie ćwierćfinału, gdzie przegrali z Hiszpania

Z kolei reprezentacja Holandii radzi sobie nieco gorzej. W trzeciej serii gier, przed kilkoma dniami, zremisowali oni z Węgrami 1:1. Wcześniej podzielili się punktami także z Niemcami oraz pokonali 5:2 Bośniaków na własnym stadionie. Holendrzy Euro 2024 zakończyli na etapie półfinału, gdzie przegrali z Anglią. My pamiętamy ich doskonale z meczu przeciwko reprezentacji Polski na inaugurację turnieju.

Niemcy – Holandia: historia

Zespoły te mierzyły się ze sobą w ostatnich latach dość często. Jak na drużyny narodowe, nawet bardzo często. Poza pierwszym meczem w tegorocznej edycji Ligi Narodów UEFA, spotykali się oni towarzysko w marcu tego roku. Wówczas kadra Niemiec zwyciężyła 2:1. Wcześniej, bo w 2022 również w towarzyskiej potyczce padł remis 1:1. Holandia ostatni raz pokonała Niemców we wrześniu 2019 roku, wówczas na wyjeździe ograli naszych sąsiadów 4:2.

Niemcy – Holandia: kto wygra?

Niemcy – Holandia: kursy bukmacherskie

Przy okazji tego meczu zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera STS. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł. Zdecydowanym faworytem tego starcia jest reprezentacja Niemiec. Kurs na ich zwycięstwo wynosi mniej więcej 1.82. Z kolei remis wyceniany jest na około 4.00 lub nieco mniej. Holandia to z kolei kurs około 4.20 lub 4.00.

Niemcy – Holandia: przewidywane składy

Niemcy – Holandia: transmisja

Transmisja tego meczu dostępna będzie w kilku kanałach telewizyjnych. Przede wszystkim u głównego nadawcy Ligi Narodów, czyli telewizji Polsat, a dokładnie na kanale Polsat Sport 2. Poza tym transmisje przeprowadzi także TVP Sport. W internecie z kolei mecz można szukać na polsatboxgo.pl oraz na stronie i w aplikacji sport.tvp.pl.

