Nice – Real Sociedad: typy, kursy, zapowiedź (25.09.2024)

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Nice Real Sociedad Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 24 września 2024 22:11 .

Nice – Sociedad: typy bukmacherskie

Gdyby wziąć pod uwagę tylko i wyłącznie formę obu drużyn na podstawie spotkań w lidze, to wyraźnym faworytem byłaby Nicea. Jednak europejskie puchary nie raz potrafiły już sprawić niespodziankę. Co prawda Real Sociedad w ostatnim czasie ma problemy ze zdobywaniem goli, lecz uważam, że najbliższe spotkanie będzie dobrą okazją do przełamania złej passy. Warto zaznaczyć, że Marcin Bułka w 4 z 5 poprzednich spotkań był zmuszony przynajmniej raz wyciągać piłkę z siatki. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

Superbet 2.10 Obie drużyny strzelą gola Zagraj!

Nice – Sociedad: ostatnie wyniki

OGC Nice po 5. kolejkach Ligue 1 zajmuje 7. miejsce w lidze z dorobkiem 7 punktów. Drużyna z Lazurowego Wybrzeża z pewnością przystąpi do meczu z Realem Sociedad uskrzydlona niezwykle wysokim zwycięstwem w ubiegły weekend. Podopieczni Francka Haise wygrali z St. Etienne aż (8:0). Wysokim zwycięstwem zakończyło się również starcie z Angers, gdzie Nicea była górą, wygrywając (4:1). W międzyczasie zdarzyły się jednak porażki z takimi zespołami jak Marsylia (0:2) czy Angers (1:2).

Real Sociedad początku sezonu w La Liga nie zaliczy do udanych. Na ten moment mają zaledwie jedno zwycięstwo w lidze i dwa remisy oraz aż cztery porażki. Taki wynik daje im dopiero 16. miejsce i tylko 5 punktów. W ostatnim czasie Real dwukrotnie wywalczył cenne punkty, remisując z Valladolid (0:0) i Getafe (0:0). Poza tym pozostałe mecze to porażki m.in. z Alaves (1:2) czy Realem Madryt (0:2).

Nice – Sociedad: historia

Spotkanie Nice – Sociedad będzie pierwszą bezpośrednią konfrontacją w historii obu drużyn.

Nice – Sociedad: kursy bukmacherskie

Nieco większe szanse na zwycięstwo w tym spotkaniu ma drużyna Nicei. Być może ma to związek, z tym że zespół Marcina Bułki wystąpi przed własną publicznością. Kurs na triumf gospodarzy wynosi ok. 2.40, zaś wygraną gości można zagrać po kursie ok. 3.10.

Przy okazji meczu Nice – Real Sociedad zachęcam do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Z kodem promocyjnym GOAL będziesz mógł skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Nice – Sociedad: kto wygra?

Kto wygra mecz? OGC Nice 0% Remis 0% Real Sociedad 100% 1 + Głosy Oddaj swój głos: OGC Nice

Remis

Real Sociedad

Nice – Sociedad: przewidywane składy

Nice Franck Haise Real Sociedad Imanol Alguacil Nice Franck Haise 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 GOALS SCORED/CONCEDED WHILE PLAYER IN ON THE FIELD 15-7 WIN RATIO 5 MINUTES PLAYED + PLAYER’S PERCENTAGE OF ALL MATCHES 1490′ (72%) 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-4-2 4-4-2 Przewidywany skład Real Sociedad Imanol Alguacil Rezerwowi 2 Ali Abdi 5 Mohamed Abdelmonem 10 Sofiane Diop 19 Badredine Bouanani 20 Tom Louchet 31 Maxime Dupe 33 Antoine Mendy 36 Issiaga Camara 45 Victor Orakpo 2 Álvaro Odriozola 3 Aihen Muñoz 6 Aritz Elustondo 7 Ander Barrenetxea 10 Mikel Oyarzabal 12 Javier López Carballo 13 Unai Marrero 20 Jon Pacheco 23 Brais Méndez 25 Jon Magunazelaia 28 Pablo Marín 31 Jon Martín 37 Aitor Fraga

Nice – Sociedad: transmisja meczu

Mecz OGC Nice – Real Sociedad odbędzie się w środę (25 września) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Premium 4. Starcie można obejrzeć również w internecie dzięki stronie polsatboxgo.pl

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.