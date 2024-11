Nice – Rangers: typy, kursy, zapowiedź (28.11.2024)

Nice - Rangers, typy na mecz 5. kolejki fazy ligowej Ligi Europy. Zespół Marcina Bułki punktował do tej pory fatalnie. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Nice Rangers

Nice – Rangers, typy i przewidywania

Nicea nie gra w tej edycji Ligi Europy na miarę oczekiwań i swoich możliwości. W tej chwili znajduje się w gronie ekip, które po fazie ligowej zakończą swój udział w rozgrywkach. Czwartkowy mecz z Rangers przed własną publicznością to dobra okazja, aby się przełamać i zaliczyć swoje pierwsze zwycięstwo. Szkoci nie będą oczywiście wygodnym przeciwnikiem, gdyż w ostatnich tygodniach pokazali się z naprawdę ciekawej strony i mają poważne szanse na awans, co także spróbują wykorzystać. Mój typ – remis.

Nice – Rangers, ostatnie wyniki

Nicea w teorii miała bez większych problemów wywalczyć awans do fazy pucharowej Ligi Europy. Po czterech meczach zgromadziła natomiast na swoim koncie zaledwie dwa punkty, co stawia ją w niezwykle trudnej sytuacji. Zespół Marcina Bułki poległ w rywalizacjach z Ferencvarosem (0-1) oraz Lazio (1-4), a z Realem Sociedad (1-1) i Twente (2-2) dzielił się punktami. Dużo lepiej radzi sobie na krajowym podwórku, natomiast w Europy mocno zawodzi.

Zespół Rangers w Lidze Europy punktuje dużo lepiej. W czterech meczach uzbierał siedem oczek i jest na dobrej drodze do tego, aby znaleźć się w kolejnej fazie rozgrywek. Rangersi okazali się lepsi od Malmo i FCSB, zaś jedyna porażka przypadła na rywalizację z Olympique Lyon, gdzie różnica klas była już widoczna (1-4).

Nice – Rangers, historia

Nice oraz Rangers zmierzyli się do tej pory raz – towarzysko w 2020 roku. Wówczas 2-0 wygrała ekipa ze Szkocji. Czwartkowy mecz będzie natomiast pierwszym w historii o jakąkolwiek stawkę.

Nice – Rangers, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy traktują Niceę jako faworyta czwartowej rywalizacji. Kurs na wygraną gospodarzy wynosi 1.85, zaś w przypadku ewentualnego zwycięstwa Rangersów jest to 3.90. Kurs na remis wynosi z kolei 3.60. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera STS. Rejestrując konto w STS podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł oraz bonus od wpłat do 600 zł.

Nice Remis Rangers 1.88 3.50 3.80 1.88 3.50 3.80 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 28 listopada 2024 09:57 .

Nice – Rangers, kto wygra?

Jakim wynikiem zakończy się mecz? Wygraną Nicei

Remisem

Wygraną Rangers Wygraną Nicei

Remisem

Wygraną Rangers 0 Votes

Nice – Rangers, transmisja meczu

Mecz rozpocznie się o godzinie 21:00. Transmisji z rywalizacji Nice – Rangers nie będzie w polskiej telewizji.

