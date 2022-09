Napoli – Spezia: typy, kursy, zapowiedź (10.09.2022)

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Zieliński

W 6. kolejce Serie A dojdzie między innymi do spotkania Napoli – Spezia. Gospodarze są podbudowani wiktoriami nad Lazio w lidze i Liverpoolem (w Champions League). Czy Napoli wygra po raz kolejny? Zapraszamy do przeczytania naszej zapowiedzi. Można w niej zaś znaleźć typy, czy kursy bukmacherskie na to spotkanie.

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Spezia 1.28 6.50 11.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 września 2022 16:26 .

Napoli – Spezia: typy i przewidywania

Stawiamy na to, że sobotnia potyczka zakończy się pewnym zwycięstwem gospodarzy. Ekipa z Neapolu jest w bardzo dobrej formie. Gracze tego zespołu kilka dni temu wygrali w delegacji z Lazio 2:1. Natomiast w środę pokonali na swoim terenie Liverpool 4:1. Kapitalne zawody rozegrał Piotr Zieliński, który zanotował dwa trafienia, a przy jednym asystował. Goście nie mają tutaj solidnych argumentów, aby przeciwstawić się zespołowi z Neapolu. Przyjezdni zanotowali w tym sezonie tylko jedno zwycięstwo.

Fortuna 3.35 wygrana Napoli Zagraj!

Napoli – Spezia: sytuacja kadrowa

W szeregach klubu z Neapolu kontuzjowani są obecnie Diego Demme i Karim Zedadka. W szeregach gości kłopoty zdrowotne mają zaś Kelvin Amian, Salva Ferrer i Aurelien Nguiamba.

Napoli – Spezia: ostatnie wyniki

Piłkarze Napoli mają za sobą bardzo udany okres. Gracze tego zespołu przegrywali w Rzymie z Lazio już od piątej minuty, ale ostatecznie triumfowali 2:1. Udział w tym zwycięstwie miał Zieliński, który asystował przy trafieniu wyrównującym. W środę ekipa z Neapolu podejmowała Liverpool. Gospodarze niespodziewanie wysoko triumfowali aż 4:1. Już do przerwy było 3:0 dla zespołu z Włoch. Gospodarze są generalnie niepokonani od 24 kwietnia. Gracze z Neapolu zajmują drugie miejsce w lidze (jedenaście punktów). Rywale są na 14. lokacie. Piłkarze tego klubu zdobyli tylko pięć oczek. W ostatniej kolejce Spezia zremisowała u siebie z Bologną 2:2. W tym spotkaniu na placu gry pojawiło się aż czterech Polaków.

Zakład bez ryzyka do 600zł + freebety 30zł Jeden z liderów rynku Przejdź na stronę bukmachera +18 | Obowiązuje regulamin | Graj odpowiedzialnie Pełen reg

Napoli – Spezia: historia

W poprzednim sezonie Napoli dwukrotnie podejmowało tych przeciwników. Na swoim stadionie ekipa z Neapolu niespodziewanie przegrała 0:1. Samobójcze trafienie w tamtej potyczce zanotował Juan Jesus. 22 maja Spezia rywalizowała u siebie z Napoli. Tym razem goście byli zdecydowanie lepsi i zwyciężyli 3:0. Jednego z goli zdobył Zieliński.

Napoli – Spezia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów bliżej zainkasowania trzech oczek będą w sobotę zawodnicy Napoli.

Napoli – Spezia: przewidywane składy

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Kim, Rrahmani, Rui – Anguissa, Ndombele – Lozano, Raspadori, Kwaracchelia – Simeone

Spezia: Drągowski – Hristov, Kiwior, Nikolaou – Holm, Kowałenko, Bourabia, Bastoni, Reca – Gyasi, Nzola

Napoli – Spezia: transmisja

Sobotni mecz Serie A będzie dostępny na kanale Eleven Sports 2. Początek potyczki o 15:00.