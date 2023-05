IMAGO / Daniele Buffa Na zdjęciu: SSC Napoli

SSC Napoli – Inter Mediolan, typy i przewidywania

Hitem 36. kolejki Serie A będzie spotkanie Napoli oraz Interu Mediolan, czyli być może mistrza i wicemistrza Italii 2022/2023. Luciano Spaletti może ponownie dać szansę rezerwowym, ponieważ Azzurri już jakiś czas temu zapewnili sobie mistrzostwo kraju. Stąd niewykluczone, że na boisku znowu zobaczymy Bartosza Bereszyńskiego.

Nerazzurri mają serię dziewięciu meczów bez porażki we wszystkich rozgrywkach i wciąż walczą o wicemistrzostwo Włoch. Co więcej, Napoli nie powinno forsować tempa mając już pewne scudetto. Nasz typ: wygrana Interu Mediolan.

STS 2.65 Zwycięstwo Interu Mediolan Przejdź do STS

SSC Napoli – Inter Mediolan, ostatnie wyniki

Azzurri po zapewnieniu sobie mistrzostwa trochę spuścili z tonu i w ostatniej kolejce przegrali 0:2 z Monzą, jednak Luciano Spaletti może już sobie pozwolić na eksperymentowanie składem. Wcześniej Napoli wygrało 1:0 z Fiorentiną i zremisowało 1:1 z Udinese Calcio.

Nerazzurri poradzili sobie z Milanem w półfinale Ligi Mistrzów (2:0 i 1:0), a w finale Champions League zmierzą się z Manchesterem City. Poprzednie starcie Interu Mediolan w Serie A zakończyło się zwycięstwem ekipy Simone Inzaghiego nad Sassuolo Calcio (4:2).

SSC Napoli – Inter Mediolan, historia

W bezpośredniej rywalizacji obu ekip w ostatnim czasie dużo lepiej prezentują się Nerazzurri. Inter Mediolan wygrał trzy z pięciu poprzednich spotkań pomiędzy tymi zespołami, a oprócz tego padły dwa remisy. Napoli w tym czasie ani razu nie cieszyło się ze zwycięstwa.

SSC Napoli – Inter Mediolan, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, niedzielne spotkanie na Stadio Diego Armando Maradona pomiędzy Napoli a Interem Mediolan nie ma zdecydowanego faworyta. Kurs na gospodarzy wnosi mniej więcej 2.60, remis jest wyceniany na 3.30, a kurs na gości to około 2.80. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziesz w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

SSC Napoli – Inter Mediolan, przewidywane składy

Luciano Spalletti nie będzie mógł skorzystać z kontuzjowanych Hirvinga Lozano oraz Mario Ruiego, a niepewny jest występ zmagającego się z grypą Victora Osimhena. Simone Inzaghi na pewno nie postawi na Dalberta, Milana Skriniara oraz Henrikha Mkhitaryana, których z gry wykluczają urazy.

Napoli – absencje:

Inter – absencje:

SSC Napoli – Inter Mediolan, kto wygra?

SSC Napoli – Inter Mediolan, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 1. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na Stadio Diego Armando Maradona w najbliższą niedzielę, 21 maja o godz. 18:00.

