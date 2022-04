Napoli – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (10.04.2022)

Pressfocus Na zdjęciu: Luciano Spalletti

W niedzielnym hicie Serie A naprzeciw siebie mogą zagrać Piotr Zieliński i Krzysztof Piątek. Wówczas dojdzie do starcia Napoli – Fiorentina. Zachęcamy do zapoznania się z naszą zapowiedzią. Znajdziecie w niej między innymi aktualne kursy bukmacherów oraz informacje o transmisji telewizyjnej.

Diego Armando Maradona Serie A SSC Napoli Fiorentina 1.77 3.95 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 9 kwietnia 2022 15:16 .

Napoli – Fiorentina, typy i przewidywania

Piłkarze Napoli i Fiorentiny to czołowe zespoły w Serie A, więc sporo obiecujemy sobie po meczu w Neapolu. Przede wszystkim mamy nadzieję, że zobaczymy gole i to dla obu stron. To prawdopodobne, ponieważ taki scenariusz spełnił się w 11 z 15 ostatnich meczów z udziałem Napoli.

Napoli – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Luciano Spaletti nie będzie miał do dyspozycji czterech piłkarzy. Karę zawieszenia odbywa Andre Zambo Anguissa. Urazy leczą zaś: Andrea Petagna, Giovanni Di Lorenzo oraz Adam Ounas. Vincenzo Italiano przy ustalaniu składu musi pominąć dwa nazwiska. Zawieszony jest Lucas Torreira, a problemy zdrowotne ma Giacomo Bonaventura.

Napoli – Fiorentina, ostatnie wyniki

Jednym z trzech zespołów rywalizujących o mistrzostwo Włoch w sezonie 2021/2022 jest Napoli. Neapolitańczycy na początku marca grali z bezpośrednim konkurentem do tytułu, czyli Milanem, który wygrał 1:0 na wyjeździe. Porażka ta zmobilizowała zawodników Luciano Spalettiego do większego wysiłku. To z kolei pomogło Napoli pokonać kolejno: Hellas, Udinese oraz Atalantę.

Na finiszu sezonu o co grać ma również Fiorentina marząca o powrocie do europejskich pucharów. To jak najbardziej realny, aczkolwiek skomplikowany cel. Tym bardziej dla Fiołków cenny był niedawny remis 1:1 z Interem. Ekipa Vincenzo Italiano ostatnio rozprawiła się zaś z groźnym beniaminkiem, czyli Empoli.

Napoli – Fiorentina, historia

O pojedynkach Napoli z Fiorentiną można by opowiadać przez wiele godzin. Dotychczas odbyło się bowiem aż 167 meczów. Rywalizacja jest bardzo wyrównana, gdyż Neapolitańczycy zwyciężyli 60 razy. 58-krotnie triumfowała drużyna z Florencji. 49 razy był remis.

Napoli – Fiorentina, kursy bukmacherów

Napoli – Fiorentina, przewidywane składy

Napoli: Ospina; Zanoli, Rrahmani, Koulibaly, Rui; Lobotka, Zieliński, Ruiz; Politano, Osimhen, Insigne

Fiorentina: Terracciano; Venuti, Igor, Milenkovic, Biraghi; Castrovilli, Amrabat, Duncan; Ikone, Cabral, Gonzalez

Napoli – Fiorentina, transmisja meczu

Starcie to odbędzie się w niedzielę 10 kwietnia. Jako arbiter główny zawody poprowadzi 40-letni Maurizio Mariani. Pierwszy gwizdek włoskiego sędziego przewidziany jest na godzinę 15:00. Transmisję ‘’na żywo’’ przeprowadzi Eleven Sports 1.

