Napoli – Empoli: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2022)

14. kolejka Serie A zostanie rozegrana w środku tygodnia. We wtorek liderujące Napoli podejmie na własnym terenie Empoli. Ogromnym faworytem rywalizacji są gospodarze, którzy na krajowym podwórku nie mają sobie równych. Początek meczu o godzinie 18:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Napoli – Empoli, typy i przewidywania

W obecnym sezonie Napoli doznało tylko jednej porażki we wszystkich rozgrywkach. Miało to miejsce w trakcie zeszłotygodniowego starcia z Liverpoolem w Lidze Mistrzów. Na krajowym podwórku ekipa z Neapolu nie ma sobie równych i pewnym krokiem zmierza po mistrzostwo Włoch. W tym momencie ma sześć punktów nad drugim Milanem i na pewno przezimuje na szczycie tabeli. Podopieczni trenera Luciano Spallettiego nie zamierzają jednak się zatrzymywać i chcą dominować nad kolejnymi rywalami. We wtorek zmierzą się u siebie z Empoli, które nie powinno stanowić wielkiego wyzwania. Spodziewamy się pewnego zwycięstwa gospodarzy. Nasz typ – Napoli strzeli gola w obu połowach.

Napoli – Empoli, sytuacja kadrowa

W ekipie Napoli na pewno nie wystąpi kontuzjowany od dłuższego czasu Amir Rrahmani. Pod znakiem zapytania stoi również gotowość do gry absolutnej gwiazdy zespołu – Kwiczy Kwaracchelii. Gruzina zabrakło w niedawnym meczu z Atalantą, a Napoli pomimo tego zdołało wygrać swoje spotkanie.

Napoli – Empoli, ostatnie wyniki

Przegrana z Liverpoolem zakończyła serię licznych zwycięstw, natomiast Napoli już kilka dni później ograło Atalantę 2-1. Wcześniej lider Serie A wysoko pokonał Sassuolo (4-0), a także zwyciężył z Rangersami (3-0), AS Romą (1-0) i Bologną (3-2). W ligowej tabeli zajmuje pierwsze miejsce z sześciopunktową przewagą nad drugim Milanem.

O Empoli można powiedzieć, że jest drużyną dosyć niestabilną. Lepsze występy przeplata gorszymi, dlatego znajduje się w drugiej połowie tabeli. W poprzedniej kolejce Empoli wygrało z Sassuolo 1-0, a wcześniej uznało wyższość Atalanty (0-2) oraz Juventusu (0-4).

Napoli – Empoli, historia

Co ciekawe, bilans ostatnich bezpośrednich starć lepiej układa się dla Empoli. W poprzednim sezonie Napoli dwukrotnie uznało wyższość najbliższych przeciwników. Jesienią Empoli wygrało 1-0, natomiast w rundzie rewanżowej wbiło Napoli aż trzy bramki. Neapolitańczycy mieli okazję pokonać Empoli na początku 2021 roku przy okazji 1/8 finału Pucharu Włoch.

Napoli – Empoli, kursy bukmacherskie

Nie może dziwić, że w oczach bukmacherów Napoli jest ogromnym faworytem wtorkowego spotkania, a kurs na jego zwycięstwo wynosi około 1,20. W przypadku wygranej Empoli jest to nawet aż 13,5.

Napoli – Empoli, przewidywane składy

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Kim, Jesus, Olivera, Lobotka, Anguissa, Zieliński, Elmas, Lozano, Osimhen

Empoli: Vicario, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Fazzini, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Satriano, Lammers

Napoli – Empoli, transmisja meczu

Pierwszy gwizdek wtorkowego meczu Napoli z Empoli zabrzmi o godzinie 18:30. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na Eleven Sports 1. Istnieje również możliwość obejrzenia meczu w Internecie dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie.

