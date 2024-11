SSC Napoli - Atalanta to pierwszy z niedzielnych meczów 11. kolejki Serie A, który zacznie się o godzinie 12:30. Zapowiada się pasjonujące spotkanie na obiekcie w Neapolu.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Romelu Lukaku

SSC Napoli Atalanta Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 2 listopada 2024 16:19 .

Napoli – Atalanta: typy bukmacherskie

SSC Napoli i Atalanta to dwie ekipy w lidze włoskiej, które po blisko 1/4 sezonu należą do ścisłej czołówki. Aktualnie w tabeli Serie A obie drużyny dzieli różnica sześciu oczek. Neapolitańczycy mają na swoim koncie 25 punktów. Z kolei La Dea zgromadziła jak dotąd 19 oczek. W ostatni starciu na stadio Diego Armando Maradona górą byli goście. Tymczasem przed pierwszym gwizdkiem sędziego interesujące jest to, że ekipa z Neapolu wygrała w dziewięciu z ostatnich 15 spotkań w lidze włoskiej. Mój typ: SSC Napoli wygra.

Mój typ: SSC Napoli wygra.

Napoli – Atalanta: ostatnie wyniki

Drużyna Antonio Conte w tej kampanii jest prawie bezbłędna w lidze włoskiej. Jak na razie na koncie Partenpei jest osiem zwycięstw, jeden remis i porażka. Do niedzielnej potyczki Napoli przystąpi po cennej wygranej nad Milanem (2:2). Tym samym to ekipa z Neapolu jak na razie nadaje tonu rywalizacji w Serie A. W roli gospodarza neapolitańczycy są bez porażki od 10 sierpnia, licząc wszystkie rozgrywki.

Z kolei zespół z Bergamo ma za sobą dwa zwycięstwo kolejno z Hellas Weroną (6:1) i Monzą (2:0). Taki obrót wydarzeń sprawił, że Atalanta wskoczyła na ligowe podium. Interesujące jest również to, że La Dea w ostatnim czasie poprawiła też grę w roli gościa, notując w trzech ostatnich występach dwa zwycięstwa i remis. Zatem ostatnio trener Gian Piero Gasperini może wychodzić z założenia, że w jego drużynie wszystko działa jak w szwajcarskim zegarku.

Napoli – Atalanta: historia

W pięciu ostatnich starciach między oboma zespołami cztery razy górą było Napoli i tylko raz wygrała Atalanta. Właśnie w ostatniej batalii między obiema drużynami w Napolu górą był zespół z Bergamo. La Dea wygrała trzema golami. Na listę strzelców wpisali się: Aleksiej Miranczuk, Gianluca Scamacca i Teun Koopmeiners.

Napoli – Atalanta: kursy bukmacherskie

Według ekspertów bukmacherskich większe szanse na zwycięstwo mają gospodarz. Typ na wygraną Napoli kształtuje się na poziomie 2.04-2.10. Remis wyceniono na 3.25-3.35. Z kolei rozwiązanie na zwycięstwo Atalanty wyceniono na 3.45-3.60. Przy okazji niedzielnego meczu można zwrócić uwagę na ofertę bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Napoli – Atalanta, typ kibiców

Napoli – Atalanta, przewidywane składy

Oba zespoły przystąpią do rywalizacji osłabione. Napoli nie będzie mogło liczyć na Stanislava Lobotkę, liczącego uraz mięśnia. Gorzej wygląda jednak sytuacja kadrowa gości. Atalanta będzie osłabiona brakiem takich graczy jak: Erdis Kraja, Giorgio Scalvini, Gianluca Scamacca czy Marco Bresciano.

SSC Napoli Antonio Conte Atalanta Gian Piero Gasperini SSC Napoli Antonio Conte 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Atalanta Gian Piero Gasperini Rezerwowi 5 Juan Jesus 7 David Neres Campos 12 Claudio Turi 16 Rafa Marín 18 Giovanni Pablo Simeone 23 Alessio Zerbin 25 Elia Caprile 26 Cyril Ngonge 30 Pasquale Mazzocchi 37 Leonardo Spinazzola 81 Giacomo Raspadori 90 Michael Ijemuan Folorunsho 2 Rafael Toloi 3 Odilon Kossounou 5 Benjamin Godfrey 6 Ibrahim Suleman Kakari 7 Juan Cuadrado 8 Mario Pasalic 10 Nicolò Zaniolo 24 Lazar Samardzic 27 Marco Palestra 28 Rui Patricio 31 Francesco Rossi 77 Davide Zappacosta

Napoli – Atalanta, transmisja meczu

Pietwsze niedzielne starcie w ramach 11. kolejki Serie A będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji i w internecie. Transmisja ze spotkania SSC Napoli – Atalanta zacznie się o godzinie 12:30 i będzie emitowana na antenie Eleven Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go, z której można korzystać na urządzeniach mobilnych, a także Smart TV. Dostęp do transmisji z wydarzenia daje także usługa z STS TV.

