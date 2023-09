PressFocus Na zdjęciu: Angel Rodado

Motor – Wisła, typy i przewidywania

Kibice Motoru mogą być zadowoleni z postawy drużyny w pierwszej części sezonu. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w szeregach Wisły, bowiem dwa zwycięstwa w ośmiu meczach nie mogą nikogo zadowalać. Wiślacy nieustannie wierzą w przełamanie i liczą, że nastąpi do w sobotę. Motor przy konsekwentnej grze stać w tym meczu na zdobycz punktową. Ja nie pokuszę się wskazanie końcowego rozstrzygnięcia, ale spodziewam się w tym meczu goli i to z obu stron. Obie drużyny zdobywały przynajmniej jednego gola w 6 z 8 rozegranych przez siebie meczów, co skłania mnie do postawienia na BTTS. Mój typ: BTTS (tak)

Motor – Wisła, ostatnie wyniki

Motor Lublin po wywalczeniu awansu na zaplecze Ekstraklasy, na pierwszoligowych boiskach spisuje się bardzo. Drużyna Goncalo Feio z ośmiu rozegranych meczów wygrała pięć. Tylko dwukrotnie schodziła z murawy pokonana, ale jednej z porażek doznała przed tygodniem, kiedy w wyjazdowym meczu musiała uznać wyższość GKS-u Tychy (0:2). We wcześniejszych dwóch meczach zdobyła komplet sześciu punktów, pokonując 1:0 Polonię Warszawa (na wyjeździe) i 3:2 Stal Rzeszów (u siebie).

Z kolei Wisła Kraków nadal nie wskoczyła na odpowiedni tor. Co prawda nie przegrała żadnego z trzech ostatnich ligowych meczów, ale w tym czasie zapisała na swoje konto tylko pięć punktów. To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań. Wydawało się, że punktem zwrotnym dla Wisły będzie efektowna wygrana 5:1 z Arką Gdynia, ale w kolejnych meczach drużyna Radosława Sobolewskiego nie potwierdziła wysokiej formy – zanotowała dwa remisy 1:1 z Miedzią Legnica i Chrobrym Głogów.

Motor – Wisła, historia

Po raz ostatni w ramach ligowych rozgrywek obie drużyny spotkały się w sezonie 1995/96, kiedy występowały w drugiej lidze. Całkiem niedawno, bowiem w listopadzie 2022 roku obie jedenastki rywalizowały ze sobą w 1/8 finału Pucharu Polski. Motor sprawił wówczas sensację wygrywając na własnym terenie 1:0.

Motor – Wisła, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów większe szanse na zwycięstwo w sobotnim meczu ma Wisła. Rozważając typ na wygraną Białej Gwiazdy można aktualnie liczyć na kurs 2.20, podczas gdy triumf Motoru wyceniany jest nawet na 3.20. Przy okazji tego spotkania warto skorzystać z oferty Fortuny, która na start daje możliwość skorzystania między innymi z zakładów bez ryzyka o łącznej wartości 600 zł. Aby skorzystać z oferty należy podczas rejestracji podczas Fortuna kod promocyjny GOAL.

Motor – Wisła, kto wygra?

Motor – Wisła, przewidywane składy

Szkoleniowiec Wisły Radosław Sobolewski w sobotę nie będzie miał do swojej dyspozycji trzech zawodników. Ze względów zdrowotnych drużynie nie będą mogli pomóc Patryk Gogół, Eneko Satrustegui i Michał Żyro.

Motor: Budziłek – Wójcik, Rudol, Najemski, Luberecki – Król, Lis, Wolski, Ceglarz, Rybicki – Śpiewak

Wisła: Raton – Jaroch, Uryga, Colley, Junca – Villar, Duda, Carbo, Goku, Alfaro – Rodado

Wisła Kraków – Arka Gdynia, transmisja meczu

Mecz Motor – Wisła rozegrany zostanie w sobotę (23 września) o godzinie 17:30, i jako jeden z ciekawiej zapowiadających się w ramach 9. kolejki będzie oczywiście transmitowany w telewizji. Transmisja dostępna będzie na kanale Polsat Sport Extra.

