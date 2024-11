Motor Lublin – Pogoń Szczecin: typy, kursy, zapowiedź (02.11.2024)

Sebo47 / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grosicki

Motor Lublin Pogoń Szczecin Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 października 2024 20:41 .

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: typy bukmacherskie

W sobotę, w ramach 14. kolejki PKO Ekstraklasy, Motor Lublin zmierzy się z Pogonią Szczecin. Beniaminek przeżywa trudny okres, notując serię dwóch porażek z rzędu, mimo że zespół Mateusza Stolarskiego zdołał strzelić pięć goli. Jednak nieszczelna defensywa dała o sobie znać, gdyż drużyna straciła aż 10 bramek.

Trener Robert Kolendowicz dotychczas poprowadził Portowców w dziewięciu meczach ligowych, z których udało mu się wygrać pięć. Zespół od ponad dwóch miesięcy gra w kratkę. Ostatni raz odniósł dwa zwycięstwa z rzędu w sierpnia. W mojej ocenie Motor ma szansę postawić się wyżej notowanym rywalom, a ostatecznie zespoły podzielą się punktami w Lublinie. Mój typ: remis.

Kurs 100.00 na wygraną Motoru lub Pogoni

W STS możesz skorzystać teraz z promocji i postawić zakład na wygraną Motoru lub Pogoni po kursie 100. Dzięki tej ofercie, stawiając tylko 2 zł można zgarnąć 200 zł bonusu. Do skorzystania z promocji uprawnia podanie kodu GOALPROMO podczas rejestracji w STS. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku zasady.

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOALPROMO. Nie zapomnij zaakceptować zgód marketingowych Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości min. 50 zł Postaw pierwszy po założeniu konta zakład SOLO lub AKO obejmujący wytypowanie zwycięzcy meczu Motor – Pogoń Minimalna stawka zakładu to 2 zł Jeśli Twój kupon okaże się wygrany, otrzymasz dodatkowy bonus o wartości 200 zł.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: ostatnie wyniki

Zespół z Lublina zdobył sześć punktów w pięciu meczach. Motor doświadczył dwóch kolejnych porażek – z Widzewem Łódź (3:4) oraz Cracovią (2:6). Tak fatalne wyniki były zaskoczeniem, ponieważ wcześniej drużyna Mateusza Stolarskiego odniosła zwycięstwa nad Śląskiem Wrocław (2:1) i Lechem Poznań (2:1).

Pogoń Szczecin w bieżącym tygodniu rozegrała spotkanie w ramach 1/16 finału Pucharu Polski przeciwko Odrze Opole. Klub z PKO Ekstraklasy długo męczył się z pierwszoligowcem, a losy spotkania rozstrzygnął Kamil Grosicki w dogrywce. Z kolei w poprzedniej kolejce ligowej Portowcy pokonali Puszczę Niepołomice (2:1).

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: historia

Po raz ostatni Motor Lublin mierzył się z Pogonią Szczecin w sezonie 2009/10. Wówczas w stolicy województwa lubelskiego gospodarze pokonali rywali (3:2). Natomiast w Szczecinie mecz zakończył się zwycięstwem Portowców (2:0). Drużyny spotkały się także w Pucharze Polski w sierpniu 2009 roku, gdzie górą była Pogoń (2:0).

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: kursy bukmacherskie

Jeśli chcesz postawić swój typ na mecz Motor – Pogoń, polecam skorzystać z oferty bukmachera STS. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi około 3.35. Z kolei typ na triumf Pogoni Szczecin został wyceniony na poziomie mniej więcej 2.15. Kod promocyjny do STS to GOAL. Gwarantuje on najwyższy bonus powitalny na rynku oraz zakład bez ryzyka do 100 zł.

Motor Lublin – Pogoń Szczecin:

Kto wygra mecz? Motor Lublin 0% Remis 0% Pogoń Szczecin 0% 0 Głosy Oddaj swój głos: Motor Lublin

Remis

Pogoń Szczecin

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: przewidywane składy

Mateusz Stolarski nie będzie mógł skorzystać z zawieszonego za nadmiar żółtych kartek Sebastiana Rudola. W ekipie Motoru nadal problemy zdrowotne mają Chorwat Ivan Brkić oraz Kamil Kruk. Z kolei w zespole Portowców w sobotnim meczu zabraknie kontuzjowanych zawodników – Danijela Loncara, Mariusza Malca oraz Patryka Paryzka.

Motor Lublin Mateusz Stolarski Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Motor Lublin Mateusz Stolarski 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Pogoń Szczecin Robert Kolendowicz Rezerwowi 9 Kacper Welniak 11 Kaan Caliskaner 17 Filip Wojcik 19 Bradly van Hoeven 22 Christopher Simon 30 Mbaye Ndiaye 40 Ivan Brkic 47 Krystian Palacz 51 Igor Bartnik 55 Marcel Gasior 7 Rafal Kurzawa 10 Adrian Przyborek 13 Dimitrios Keramitsis 17 Jakub Lis 20 Alexander Gorgon 25 Wojciech Lisowski 27 Olaf Korczakowski 31 Krzysztof Kaminski 46 Antoni Klukowski 61 Kacper Smolinski

Motor Lublin – Pogoń Szczecin: transmisja meczu

Spotkanie Motoru Lublin z Pogonią Szczecin odbędzie się w sobotę (2 listopada) o godzinie 17:30. Starcie będzie można śledzić na antenie CANAL+ Sport 3. Mecz będzie również do objerzenia w internecie w usłudze Canal+ Online. Żeby oglądać starcia w internecie na platformie Canal+, wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.