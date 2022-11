Motor Lublin – Wisła Kraków: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2022)

fot. PressFocus Na zdjęciu: Wisła Kraków

W środku tygodnia rozegrane zostaną spotkania w ramach 1/8 finału Pucharu Polski. Środa przyniesie wyjazdowe starcie Wisły Kraków, która zmierzy się w Lublinie z drugoligowym Motorem. Faworytem meczu jest “Biała Gwiazda”, choć w ostatnich tygodniach w lepszej formie są podopieczni Goncalo Feio. Pierwszy gwizdek zabrzmi o godzinie 14:30. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Motor – Wisła, typy i przewidywania

Po zatrudnieniu Goncalo Feio Motor Lublin zaczął notować zdecydowanie lepsze wyniki. Wygrał cztery z siedmiu ostatnich spotkań na poziomie drugiej ligi, a ponadto wyeliminował Zagłębie Lubin w Pucharze Polski. W środę zawodników z Lublina czeka kolejne trudne wyzwanie, bowiem zmierzą się z Wisłą Kraków. Co prawda “Biała Gwiazda” ma za sobą fatalne tygodnie, lecz rywalizacja z taką marką nigdy nie należy do komfortowych. Nie spodziewamy się, aby pierwszoligowiec z Krakowa zdecydował się na wiele rotacji w składzie, zatem z pewnością celuje w awans do ćwierćfinału rozgrywek. Mając na uwadze mizerną grę defensywną Wisły Kraków, istnieje spora szansa na intensywne strzelanie z obu stron. Nasz typ – obie drużyny strzelą gola.

Motor – Wisła, sytuacja kadrowa

W ekipie Wisły Kraków w środę na pewno zabraknie kontuzjowanych Jakuba Błaszczykowskiego, Alana Urygi i Zdenka Ondraszka, których na boisku zobaczymy dopiero po nowym roku. Ponadto, pod znakiem zapytania stoi występ Momo Cisse oraz Konrada Gruszkowskiego. Obaj pauzowali w ostatnich ligowych spotkaniach.

Motor – Wisła, ostatnie wyniki

Motor Lublin notował kilkumeczową serię bez przegranej, którą w poprzednim tygodniu zakończyła Polonia Warszawa. Miniony weekend przyniósł natomiast zwycięstwo z Garbarnią Kraków aż 3-0. W poprzedniej rundzie Pucharu Polski Motor wyeliminował po dogrywce Zagłębie Lubin.

Dla Wisły Kraków poprzednia ligowa kolejka nie była udana. “Biała Gwiazda” przed własną publicznością przegrała z Górnikiem Łęczna 1-2, co było również pierwszą porażką Radosława Sobolewskiego. Wcześniej Wisła wygrała z Zagłębiem Sosnowiec (2-1) oraz zremisowała z Podbeskidziem (3-3). W 1/16 finału Pucharu Polski krakowianie pokonali po serii rzutów karnych Puszczę Niepołomice.

Motor – Wisła, historia

Po raz ostatni obie drużyny mierzyły się ze sobą w sezonie 1995/1996. Wówczas dwukrotnie wygrała Wisła Kraków (4-1, 1-0). Motor Lublin ostatnie zwycięstwo nad “Białą Gwiazdą” świętował w 1992 roku.

Motor – Wisła, kursy bukmacherskie

Pomimo wielu problemów zdecydowanym faworytem w oczach bukmacherów jest Wisła Kraków, a kurs na jej zwycięstwo wynosi 1,80. W przypadku wygranej Motoru Lublin waha się on między 4,10 a 4,50.

Motor – Wisła, przewidywane składy

Motor Lublin:

Wisła Kraków: Biegański, Jaroch, Łasicki, Skrobański, Wachowiak, Talar, Duda, Młyński, Pereira, Starzyński, Żyro

Motor – Wisła, transmisja meczu

Środowe spotkanie Motoru Lublin z Wisłą Kraków rozpocznie się o godzinie 14:30. Transmisję można śledzić w polskiej telewizji na Polsat Sport. Rywalizację w Pucharze Polski będzie można także obejrzeć online na Polsat Box Go.

