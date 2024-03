Motor Lublin – GKS Tychy: typy, kursy, zapowiedź (01.04.2024)

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Bartosz Wolski

Motor – GKS Tychy: typy bukmacherskie

Obie drużyny mają w ostatnich kilku meczach jedną wspólną cechę. Zarówno Motor Lublin, jak i GKS Tychy w trzech meczach z rzędu strzelili oraz stracili bramkę. Biorąc pod uwagę fakt, że będzie to mecz o dużą stawkę, bowiem obie ekipy walczą o awans do Ekstraklasy, to uważam, że i tym razem jedni i drudzy znajdą drogę do bramki rywala. Mój typ: Obie drużyny strzelą gola.

Motor – GKS Tychy: ostatnie wyniki

Motor po serii niekorzystnych wyników stracił trenera, bowiem Goncalo Feio podał się do dymisji. Pod wodzą Portugalczyka Lublinianie nie wygrali ostatnich trzech spotkań. Tuż przed przerwą reprezentacyjną przegrali ze Stalą Rzeszów (1:2), a wcześniej dwukrotnie zremisowali (1:1) z Polonią Warszawa oraz Górnikiem Łęczna. Natomiast ostatnie zwycięstwa z Feio na ławce to końcówka lutego i triumf z Podbeskidziem (2:1) i Bruk-Betem (1:0).

GKS Tychy w ostatnich pięciu meczach odniósł zaledwie jedno zwycięstwo w starciu z Wisłą Kraków (0:1). Punkty zdobyli również w zremisowanym pojedynku przeciwko Miedzi Legnica (2:2). Natomiast podopieczni Dariusza Banasika w ostatnim czasie aż trzykrotnie schodzili z boiska pokonani. Najpierw musieli uznać wyższość Górnika Łęczna (0:2), a następnie Arki Gdynia (0:1) oraz Chrobrego Głogów (1:2).

Motor – GKS Tychy: historia

Podczas meczu 8. kolejki Fortuna 1. Ligi obie drużyny dopiero po raz pierwszy w historii stanęły do bezpośredniej rywalizacji. W rundzie jesiennej na stadionie w Tychach lepszy okazał się GKS, wygrywając 2:0 z Motorem.

Motor – GKS Tychy: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów minimalnym faworytem meczu Motor – GKS Tychy będzie ekipa gospodarzy. Kurs na ich zwycięstwo wynosi 2.35, zaś na triumf gości 3.00. Jeśli założysz konto u bukmachera Superbet z naszym kodem promocyjnym GOAL możesz skorzystać z najlepszego na rynku pakietu powitalnego.

Motor – GKS Tychy: sytuacja kadrowa

Motor Lublin Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

GKS Tychy Zawodnik Powrót Nie ma znanych urazów ani zawieszeń.

Wszyscy zawodnicy są dostępni.

Motor – GKS Tychy: przewidywane składy

Motor Lublin: Rosa – Stolarski, Najemski, Kruk, Luberecki – Wolski, Scalet, Ceglarz – Kamiński, Mraz, Król

GKS Tychy: Kikolski – Teclaw, Budnicki, Nedic – Dijakovic, Radecki, Zytek, Wojtuszek – Ertithaler, Śpiączka – Rumin

Motor – GKS Tychy: transmisja meczu

Spotkanie Motor Lublin – GKS Tychy odbędzie się 1 kwietnia na stadionie w Lublinie. Początek meczu zaplanowano na godzinę 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Polsat Sport Extra.

