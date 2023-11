IMAGO / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu FC

Monza – Juventus, typy i przewidywania

Juventus jest faworytem tego meczu, ale Monza dwukrotnie ograła Starą Damę w poprzednim sezonie Serie A, dlatego należy być ostrożnym w typowaniu zwycięzcy tego meczu. Natomiast w czterech ostatnich spotkaniach z udziałem drużyny z Lombardii do siatki trafiały obie drużyny. Bianconeri z kolei po świetnej serii sześciu starć bez straty gola, w dwóch ostatnich pojedynkach tracili po jednym golu. Monza zdobywała natomiast bramki we wszystkich trzech meczach przeciwko Juve w poprzedniej kampanii. Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Monza – Juventus, sytuacja kadrowa

Monza Zawodnik Powrót Gianluca Caprari Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Armando Izzo Fizyczny dyskomfort Nieznany Samuele Vignato Fizyczny dyskomfort Połowa grudnia 2023 Alejandro Dario Gomez Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 30 meczach Monza Zawodnik Powrót Gianluca Caprari Uraz więzadła krzyżowego Koniec marca 2024 Armando Izzo Fizyczny dyskomfort Nieznany Samuele Vignato Fizyczny dyskomfort Połowa grudnia 2023 Alejandro Dario Gomez Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 30 meczach

Juventus FC Zawodnik Powrót Mattia De Sciglio Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2023 Timothy Weah Uraz uda Połowa grudnia 2023 Paul Pogba Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 11 meczach Nicolò Fagioli Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 29 meczach Juventus FC Zawodnik Powrót Mattia De Sciglio Uraz więzadła krzyżowego Połowa grudnia 2023 Timothy Weah Uraz uda Połowa grudnia 2023 Paul Pogba Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 11 meczach Nicolò Fagioli Postępowanie dyscyplinarne ze strony klubu Po 29 meczach

Monza – Juventus, ostatnie wyniki

Monza ma na swoim koncie dwa remisy z rzędu z Cagliari oraz Torino. Natomiast wcześniejsze mecze to wygrana z Hellasem, porażka z Romą i także remis z Udinese. Obecnie zajmuje dziewiąte miejsce w tabeli Serie A. Juventus jest wiceliderem ze stratą dwóch punktów do Interu. W poprzednim kolejce Stara Dama zremisowała właśnie z Nerazzurrimi. Wcześniej ekipa Allegriego odniosła pięć wygranych z rzędu (Cagliari, Fiorentina, Hellas, Milan, Torino).

Monza – Juventus, historia

W poprzednim sezonie Monza rywalizowała z Juventusem trzykrotnie. Co ciekawe, w Serie A dwukrotnie lepszy był zespół z Lombardii. Stara Dama wygrała raz w 1/8 Pucharu Włoch.

Monza – Juventus, kursy bukmacherskie

Faworytem piątkowego meczu jest Juventus. Kursy na zwycięstwo Starej Damy są jednak wysokie i oscylują wokół 2,05. Warto jednak pamiętać, w poprzednim sezonie Monza wygrała oba ligowe pojedynki z Bianconerimi. Dlatego zachęcam przyjrzeć się ofercie bukmachera STS, który przygotował ciekawą propozycję dla nowych klientów. Rejestrując nowe konto z kodem promocyjnym STS GOAL możesz liczyć na bonusy o łącznej wartości nawet 1660 zł, w których skład wchodzi między innymi zakład bez ryzyka.

Monza – Juventus, kto wygra

Monza – Juventus, przewidywane składy

Monza Raffaele Palladino 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Monza Raffaele Palladino 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 1 Eugenio Lamanna 2 Giulio Donati 7 José Machín 8 Jean Daniel Akpa Akpro 11 Franco Carboni 13 Pedro Pereira 18 Davide Bettella 19 Samuele Birindelli 21 Valentin Carboni 23 Alessandro Sorrentino 24 Mirko Marić 38 Warren Bondo 44 Andrea Carboni 46 Giorgio Cittadini 66 Stefano Gori 12 Alex Sandro 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 18 Moise Kean 20 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge Monza Raffaele Palladino 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Monza Raffaele Palladino 3-4-2-1 Przewidywany skład 3-5-2 Przewidywany skład Juventus FC Massimiliano Allegri Rezerwowi ▼ 1 Eugenio Lamanna 2 Giulio Donati 7 José Machín 8 Jean Daniel Akpa Akpro 11 Franco Carboni 13 Pedro Pereira 18 Davide Bettella 19 Samuele Birindelli 21 Valentin Carboni 23 Alessandro Sorrentino 24 Mirko Marić 38 Warren Bondo 44 Andrea Carboni 46 Giorgio Cittadini 66 Stefano Gori 12 Alex Sandro 13 Dean Donny Huijsen 14 Arkadiusz Milik 15 Kenan Yildiz 17 Samuel Iling 18 Moise Kean 20 Fabio Miretti 23 Carlo Pinsoglio 24 Daniele Rugani 36 Matia Perin 41 Hans Nicolussi Caviglia 47 Joseph Nonge

Monza – Juventus, transmisja meczu

Piątkowy mecz Monzy z Juventusem będzie transmitowany na żywo na antenie Eleven Sports 1. Ten pojedynek można również obejrzeć online w usłudze CANAL+ Online. Zachęcam do skorzystania z promocji, którą przygotował CANAL+. Jeśli zdecydujesz się wykupić 12-miesięczny abonament z góry to za dostęp do kanałów CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium łącznie zapłacisz 648 zł jednocześnie oszczędzając 240 zł. Miesięczny koszt w takim przypadku wynosi 54 zł, natomiast w standardowej ofercie 74 zł.

