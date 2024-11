AS Monaco – Benfica Lizbona: typy, kursy, zapowiedź (27.11.2024)

AS Monaco - Benfica Lizbona: typy i kursy na mecz 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. Podopieczni Adiego Huttera w nadchodzącym meczu zmierzą się z portugalskim zespołem. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji już w środę (27 listopada) o godzinie 21:00.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Wilfried Singo

AS Monaco Benfica Lizbona Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 25 listopada 2024 22:12 .

Monaco – Benfica, typy bukmacherskie

W najbliższą środę odbędą się kolejne spotkania w ramach 5. kolejki rozgrywek Ligi Mistrzów. W jednym z meczów AS Monaco przed własną publicznością podejmie Benfikę Lizbona. Będzie to interesujące starcie francusko-portugalskie, ponieważ drużyny prezentują zbliżony do siebie poziom. Zarówno jendi jak i drudzy liczą się w walce o awans do fazy pucharowej, ale to podopieczni Adiego Huttera są w lepszej sytuacji, ponieważ znajdują się w czubie tabeli. Nadchodząca rywalizacja na Stade Louis II zapowiada się niezwykle interesująco. Ja uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy rywalizację z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Monaco – Benfica, ostatnie wyniki

AS Monaco obecnie prezentuje całkiem wysoką formę. Podopieczni Adiego Huttera w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Bologną w Lidze Mistrzów, 3:1 ze Strasbourgiem oraz 3:2 z Brestem), ale też ponieśli dwie porażki (1:2 z Niceą i 0:1 z Angers).

Benfica Lizbona natomiast może się pochwalić lepszym bilansem pięciu ostatnich spotkań. Portugalczycy bowiem w tym czasie odnieśli cztery zwycięstwa (3:0 z Santą Clara, 2:1 z Farense, 4:1 z FC Porto oraz 7:0 z Estrelą), ale też ponieśli jedną porażkę (0:1 z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów).

Monaco – Benfica, historia

Ostatni raz drużyny miały okazje ze sobą rywalizować w 2014. Mecze miały miejsce w fazie grupowej rozgrywek Ligi Mistrzów. Pierwsze spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem, natomiast w rewanżu zwyciężyła Benfica (1:0).

Monaco – Benfica, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem środowej rywalizacji jest AS Monaco. Jeśli rozważasz typ na wygraną Francuzów, to kursy na takie zdarzenie oscylują w granicach 2.11 – 2.23. W przypadku zwycięstwa Benfiki Lizbona natomiast sięga nawet 3.10. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umozliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Monaco – Benfica, kto wygra?

Monaco – Benfica, przewidywane składy

AS Monaco Adi Hütter Benfica Lizbona Bruno Lage AS Monaco Adi Hütter 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Benfica Lizbona Bruno Lage Rezerwowi 4 Jordan Teze 8 Eliot Matazo 13 Christian Mawissa 16 Philipp Köhn 17 Wilfried Singo 18 Takumi Minamino 20 Kassoum Ouattara 21 George Ilenikhena 88 Soungoutou Magassa 7 Zeki Amdouni 9 Arthur Cabral 18 Leandro Barreiro 21 Andreas Schjelderup 24 Samuel Soares 28 Issa Kabore 32 Benjamín Rollheiser 37 Jan-Niklas Beste 75 André Gomes 81 Adrian Bajrami 84 Joao Rego 85 Renato Sanches

Monaco – Benfica, transmisja

Spotkanie będzie transmitowane zarówno w telewizji, jak i internecie. Mecz obejrzysz na kanale telewizyjnym CANAL+ Extra 6 lub za pośrednictwem usługi CANAL+ online. Początek rywalizacji na Stade Louis II już w najbliższą środę, 27 listopada o godzinie 21:00.

