AS Monaco – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (19.09.2024)

Monaco – Barcelona: typy bukmacherskie

Faworytem meczu bez cienia wątpliwości będzie FC Barcelona, która od początku rozgrywek zachwyca nie tylko swoich, ale również neutralnych kibiców. Hansi Flick odmienił oblicze zespołu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. W spotkaniu z AS Monaco jego podopieczni z pewnością będą chcieli kontynuować dobrą passę. Biorąc pod uwagę ich ostatnie występy, uważam, że znów możemy oczekiwać kilku bramek z ich strony. Mój typ: Barcelona powyżej 1.5 goli.

Monaco – Barcelona: ostatnie wyniki

Zarówno Monaco jak i Barcelona wciąż są niepokonane w sezonie 2024/2025. W przypadku klubu z Księstwa Monako w czterech meczach odnieśli trzy zwycięstwa i raz zremisowali. Komplet punktów wywalczyli w meczach z Auxerre (3:0), Lyonem (2:0) i Saint-Etienne (1:0). Z kolei Blaugrana kontynuuje passę pięciu zwycięstw z rzędu, gdzie imponuje liczbą zdobywanych bramek. Katalończycy wygrali m.in. z Gironą (4:1), Valladolid (7:0) czy Vallecano (2:1). Warto dodać, że w pięciu spotkaniach zdobyli aż 17 goli.

Monaco – Barcelona: historia

Rywalizację pomiędzy Monaco i Barceloną mogliśmy obserwować podczas okresu przygotowawczego do sezonu 2024/2025. W sparingu na na Estadio Olimpico drużyna z Ligue 1 bez problemów wygrała (3:0). Na listę strzelców wpisali się: Breel Embolo, Lamine Camara i Christian Mawissa Elebi. Wcześniej oba zespoły spotkały się również w fazie grupowej Ligi Mistrzów 1993/1994. W obu meczach górą była Duma Katalonii, która wygrała u siebie (2:0) i na wyjeździe (1:0).

Monaco – Barcelona: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy w roli faworyta meczu stawiają FC Barcelonę, co pokazuje zestawienie oferowanych kursów u poszczególnych bukmacherów. Wygraną podopiecznych Hansiego Flicka można postawić z kursem ok. 1.76, zaś triumf Monaco można zagrać po kursie ok. 4.20. Remis w tym spotkaniu oszacowano ze współczynnikiem oscylującym w granicach 4.05.

Monaco – Barcelona: kto wygra?

Monaco – Barcelona: przewidywane składy

Monaco – Barcelona: transmisja meczu

Czwartkowe spotkanie Monaco – Barcelona będzie można oglądać w telewizji na kanale Canal+ Extra 1 oraz w internecie dzięki usłudze Canal+ Online. Aby skorzystać z transmisji spotkania online, należy zakupić pakiet w cenie 65 zł miesięcznie. Konto w Canal+ Online można założyć za pośrednictwem naszej strony.

