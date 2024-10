Milan – Udinese: typy, kursy, zapowiedź (19.10.2024)

Milan - Udinese, typy na mecz 8. kolejki Serie A. Rossoneri nie mają w ostatnim czasie wielu powodów do zadowolenia. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Milan – Udinese, typy i przewidywania

Milan przeszedł latem poważną transformację. Stefano Piolego na ławce trenerskiej zastąpił Paulo Fonseca, zaś w składzie doszło do wielu zmian personalnych. Wzmocniono drużynę takimi nazwiskami, jak chociażby Tammy Abraham czy Alvaro Morata. Wydawało się, że Rossoneri od początku sezonu będą prezentować wysoki poziom i walczyć o najwyższe cele. Rzeczywistość okazała się zupełnie inna, dlatego Fonseca nie może być pewny swojej przyszłości na San Siro. Każda kolejna wpadka przybliża go do zwolnienia, więc Milan za wszelką cenę chce ograć w sobotę Udinese prowadzone przez Kostę Runjaicia. Co ciekawe, to goście przystąpią do tego meczu, zajmując wyższą pozycję w tabeli Serie A. Mój typ – obie drużyny strzelą.

Milan – Udinese, ostatnie wyniki

Milan nie może być usatysfakcjonowany z wyników na początku sezonu. W ligowej tabeli zajmuje dopiero szóste miejsce ze stratą pięciu punktów do liderującego Napoli. Rossoneri przed przerwą reprezentacyjną przegrali z Fiorentiną 1-2, a wcześniej polegli także w Lidze Mistrzów przeciwko Bayerowi Leverkusen (0-1). Te dwie porażki sprawiły, że nie udało się utrzymać korzystnej passy po ograniu Interu Mediolan (2-1) i Lecce (3-0).

Udinese pod wodzą Kosty Runjaicia zaczęło sezon z przytupem. Ostatnio przydarzają się wpadki, choć wciąż są to bardzo dobre wyniki dla tej drużyny, która zajmuje w tabeli piątą lokatę. Udinese ma za sobą zwycięstwo z Lecce (1-0), które okazało się rehabilitacją po porażce przeciwko Interowi Mediolan (2-3). Zespół z Udine do lidera Serie A traci raptem trzy punkty.

Milan – Udinese, historia

Historia bezpośrednich starć wskazuje, że Udinese wcale nie jest dla Milanu wygodnym przeciwnikiem. W minionym sezonie obie drużyny świętowały wyjazdowe zwycięstwa. Rossoneri wygrali w delegacji 3-2, ale przed własną publicznością polegli 0-1. Z pięciu ostatnich bezpośrednich meczów dwukrotnie wygrywał Milan, dwukrotnie padał remis, a raz zwyciężało Udinese.

Milan – Udinese, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy uznają Milan za oczywistego faworyta sobotniego spotkania na San Siro. Kurs na zwycięstwo gospodarzy wynosi najczęściej 1.40. W przypadku ewentualnej wygranej Udinese jest to nawet 7.75. Kurs na remis waha się z kolei między 4.80 a 5.10. Przy okazji tego starcia zachęcamy do skorzystania z oferty bukmachera Superbet. Nasz kod promocyjny do Superbet umożliwia odebranie darmowego zakładu o wartości 35 złotych.

Milan – Udinese, przewidywane składy

AC Milan Paulo Fonseca Udinese Kosta Runjaić AC Milan Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-5-2 3-5-2 Przewidywany skład Udinese Kosta Runjaić Rezerwowi 8 Ruben Loftus-Cheek 9 Luka Jović 17 Noah Okafor 18 Kevin Zeroli 20 Álex Jiménez 25 Noah Raveyre 28 Malick Thiaw 31 Strahinja Pavlovic 73 Francesco Camarda 80 Yunus Musah 90 Tammy Abraham 96 Lorenzo Torriani 4 James Abankwah 5 Martín Payero 9 Keinan Davis 11 Hassane Kamara 15 Isaak Toure 16 Matteo Palma 21 Iker Bravo 22 Brenner 23 Enzo Ebosse 77 Rui Modesto 90 Razvan Sava 93 Daniele Padelli

Milan – Udinese, kto wygra?

Milan – Udinese, transmisja meczu

Sobotni mecz 8. kolejki Serie A między Milanem a Udinese rozpocznie się o godzinie 18:00. Transmisja tej rywalizacji będzie dostępna w telewizji na Eleven Sports 1. Istnieje również możliwość śledzenia meczu w internecie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV.

