Milan – Monza: typy, kursy, zapowiedź (22.10.2022)

Ten weekend przyniesie kolejny odcinek walki o mistrzowski tytuł we Włoszech. W sobotę Milan podejmie na San Siro Monzę. W starciu z beniaminkiem Serie A zdecydowanym faworytem są gospodarze, którzy gonią liderujące Napoli. Początek spotkania o godzinie 18. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi oraz zapoznania się z aktualnymi kursami bukmacherskimi.

Milan – Monza, typy i przewidywania

Po fenomenalnym poprzednim sezonie Milan nie spuszcza z tonu i ponownie liczy się w walce o krajowe mistrzostwo. Po 10. kolejkach zajmuje trzecie miejsce, a do liderującego Napoli traci trzy punkty. Nieco gorzej radzi sobie w Lidze Mistrzów, gdzie nie jest pewny awansu do fazy pucharowej. “Rossoneri” punktują satysfakcjonująco, choć wielu kibiców i ekspertów zarzuca im przepychanie meczów i nie najlepszą grę. W sobotę na San Siro trudno wyobrazić sobie inny wynik, niż zwycięstwo gospodarzy. Monza w swoim debiutanckim sezonie w Serie A spisuje się dosyć przeciętnie i wszystko zapowiada na to, że czeka ją walka o utrzymanie w elicie. Nasz typ – wygrana Milanu.

Milan – Monza, sytuacja kadrowa

Milan w dalszym ciągu cierpi na brak podstawowego bramkarza, bowiem Mike Maignan nieprzerwanie zmaga się z urazem łydki. Oprócz niego, w sobotę mistrzowie Włoch nie będą mogli skorzystać z Davide Calabrii, Alessandro Florenziego, Zlatana Ibrahimovicia oraz Alexisa Saelemaekersa. Po stronie Monzy nie zagra jedynie pauzujący po czerwonej kartce Nicolo Rovella.

Milan – Monza, ostatnie wyniki

Milan zajmuje w tabeli trzecie miejsce i ma stratę trzech punktów do pierwszego Napoli. W miniony weekend mistrzowie Włoch pokonali na wyjeździe Hellas Veronę 2-1, a wcześniej ograli Juventus (2-0) oraz Empoli (3-1). W międzyczasie rozegrali nieudany dwumecz z Chelsea w Lidze Mistrzów, bowiem przegrali oba spotkania i znacząco utrudnili sobie kwestię awansu do fazy pucharowej.

Po beznadziejnym początku sezonu Monza złapała zwyżkę formy, wygrywając aż cztery z pięciu ostatnich spotkań. W środę udało się pokonać Udinese w Pucharze Włoch, a wcześniej beniaminek rozprawił się ze Spezią (2-0), Sampdorią (3-0) oraz Juventusem (1-0).

Milan – Monza, historia

Obie ekipy mierzyły się ze sobą dotychczas trzykrotnie. Wszystkie mecze rozgrywane były w ramach sparingów. Po raz ostatni stanęły naprzeciw siebie w 2020 roku, a Milan wygrał 4-1.

Milan – Monza, kursy bukmacherskie

Ogromnym faworytem w oczach bukmacherów jest Milan, bowiem kurs na jego zwycięstwo wynosi zaledwie około 1,40. W przypadku wygranej Monzy jest to natomiast nawet aż 7,50.

AC Milan Remis Monza 1.42 4.85 7.15 1.40 5.00 7.50 1.42 5.00 7.50 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 21 października 2022 16:37 .

Milan – Monza, przewidywane składy

Milan:

Monza:

Milan – Monza, transmisja meczu

Spotkanie Milanu z Monzą rozpocznie się w sobotę o godzinie 18. Telewizyjną transmisję starcia 11. kolejki Serie A poprowadzi Eleven Sports 1. Mecz obejrzymy także online dzięki usłudze CANAL+ online. Pakiet ze wszystkimi kanałami CANAL+ i Eleven Sports w standardowej ofercie kosztuje 64 zł miesięcznie, natomiast rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony i wykupując od razu 6-miesięczny dostęp, można zaoszczędzić 96 zł (płacąc tylko 288 zł zamiast 384 zł).

