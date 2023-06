IMAGO / Marco Canoniero Na zdjęciu: AC Milan

AC Milan – Hellas Verona, typy i przewidywania

Stawka spotkania Milanu z Hellasem Verona wbrew pozorom jest duża. Ostatnia kolejka Serie A przyniesie rozstrzygnięcia zarówno na górze, jak i na dole tabeli. Rossoneri zapewnili sobie udział w fazie grupowej przyszłej edycji Champions League, lecz wciąż mogą awansować na ligowe podium. Gialloblu z kolei są w strefie spadkowej i muszą walczyć o utrzymanie.

W trzech ostatnich meczach pomiędzy tymi zespołami oglądaliśmy bramki z obu stron. Nasz typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

AC Milan – Hellas Verona, sytuacja kadrowa

W obozie gospodarzy nie zagrają zmagający się z urazami Zlatan Ibrahimović oraz Ismael Bennacer. Jeśli chodzi o gości z Werony, to na boisku raczej nie ujrzymy kontuzjowanych Ondreja Dudy i Thomasa Henry’ego, a pod znakiem zapytania stoi występ Pawła Dawidowicza, Josha Doiga, Kevina Lasagni czy Darko Lazovicia.

AC Milan – Hellas Verona, ostatnie wyniki

Rossoneri mogą pochwalić się dwiema wygranymi z rzędu. Podopieczni Stefano Piolego pokonali Juventus 1:0 i poradzili sobie z Sampdorią Genua (5:1). Hellas Verona w tym samym czasie zremisował 1:1 z Empoli oraz przegrał 1:3 z Atalantą Bergamo.

AC Milan – Hellas Verona, historia

W bezpośredniej rywalizacji zdecydowanie lepiej prezentuje się AC Milan. Rossoneri wygrali cztery z pięciu poprzednich spotkań obu ekip, w tym czasie padł także jeden remis, a Hellas Verona nie cieszył się ze zwycięstwa ani razu.

AC Milan – Hellas Verona, kursy bukmacherskie

AC Milan – Hellas Verona, przewidywane składy

AC Milan – Hellas Verona, kto wygra?

AC Milan – Hellas Verona, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Zachęcamy do założenia konta za pośrednictwem naszego portalu i następnie wykupienia pakietu ze wszystkimi kanałami CANAL+, Eleven Sports oraz Polsat Sport Premium na pół roku z góry za 354 zł (59 zł miesięcznie), dzięki czemu zaoszczędzisz 60 zł. Początek meczu na San Siro w najbliższą niedzielę, 4 czerwca o godzinie 21:00.

