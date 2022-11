Milan – Fiorentina: typy, kursy, zapowiedź (13.11.2022)

PressFocus Na zdjęciu: AC Milan

Milan – Fiorentina: typy i kursy na mecz Serie A. W spotkaniu 15. kolejki włoskiej ekstraklasy do Mediolanu przyjedzie popularna „Viola”, by zmierzyć się z tamtejszymi „Rossonerimi”. Czy Milan po tej serii gier zbliży się do lidera z Neapolu?

Milan – Fiorentina, typy i przewidywania

Milan ciągle zajmuje drugie miejsce w tabeli i przed 15. kolejką jest osiem punktów za Napoli, które pozostaje liderem Serie A. W niedzielę 13 listopada o godzinie 18:00 podopieczni Stafano Piolego podejmą u siebie Fiorentinę. „Rossoneri” są faworytem tego starcia według kursów bukmacherów. „Viola” jest jednak w dobrej formie i zapowiada się, że na San Siro będziemy świadkami bardzo dobrego spotkania.

W 9 z ostatnich 15 meczów, w których Milan grał, obie drużyny strzeliły gola. Nasz typ: oba zespoły zdobędą bramkę.

Milan – Fiorentina, sytuacja kadrowa

Stefano Pioli ponownie nie będzie mógł wystawić takich zawodników jak Ibrahimović, Calabria, Florenzi, Maignan, Saelemaekers czy Dest. W ekipie goście z kolei zabraknie Castrovilliego, Gonzaleza oraz Sottila.

Milan – Fiorentina, ostatnie wyniki

Milan w poprzedniej serii gier włoskiej ekstraklasy niespodziewanie bezbramkowo zremisował z Cremonese. Fiorentina natomiast może pochwalić się pięcioma zwycięstwami z rzędu we wszystkich rozgrywkach. „Viola” przed piętnastą kolejką Serie A zajmuje 10. lokatę w ligowej tabeli.

Milan – Fiorentina, historia

Popularni „Rossoneri” z reguły świetnie radzą sobie w pojedynkach z drużyną ze Florencji. Z pięciu ostatnich meczów między tymi drużynami Milan wygrywał trzykrotnie, raz triumfowała Fiorentina i padł jeden remis. W 35. kolejce poprzedniej kampanii podopieczni Stefano Piolego zwyciężyli nad „Violą” rezultatem 1:0, a decydującego gola zdobył wówczas Rafael Leao.

Milan – Fiorentina, kursy bukmacherskie

„Rossoneri” rzecz jasna są faworytem niedzielnego meczu w Mediolanie. Kurs na wygraną Milanu wynosi mniej więcej 1.75, a typ na zwycięstwo Fiorentiny to około 4.60. Kurs na remis bukmacherzy wyceniają na mniej więcej 3.75. Jeżeli nie jesteś pewny swojego zakładu na ten pojedynek, to warto skorzystać z zakładu bez ryzyka do 100 zł, który znajdziecie w STS. Aby go uzyskać wystarczy podać podczas rejestracji w STS kod promocyjny GOAL.

Milan – Fiorentina, przewidywane składy

Milan: Tatarasanu; Hernandez, Tomori, Kjaer, Thiaw; Bennacer, Tonali; Leao, Diaz, Messias; Giroud

Fiorentina: Terracciano; Biraghi, Martinez Quarta, Milenković, Dodo; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Kouame, Cabral, Ikone

Milan – Fiorentina, transmisja meczu

Spotkanie transmitowane będzie na Eleven Sports 2, a także na stronach STS, Fortuna i Betclic. To starcie można obejrzeć także przez Internet w usłudze CANAL+ online. Możecie zarejestrować konto za pośrednictwem naszego portalu i wykupić pakiet z kanałami CANAL+, Eleven Sports i Polsat Sport Premium za 64 zł miesięcznie. Początek meczu na San Siro w niedzielę 13 listopada o godzinie 18:00.

