AC Milan – Empoli: typy, kursy, zapowiedź (30.11.2024)

AC Milan - Empoli: typy i kursy na mecz 14. kolejki rozgrywek Serie A. Podopieczni Paulo Fonseki w nadchodzącym spotkaniu zmierzą się z drużyną ze Stadio Carlo Castellani. Zachęcam do zapoznania się z zapowiedzią. Początek rywalizacji na San Siro już w sobotę (30 listopada) o godzinie 18:00.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Tijjani Reijnders

AC Milan Empoli Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 listopada 2024 10:38 .

Milan – Empoli, typy bukmacherskie

AC Milan swoje kolejne spotkanie ligowe rozegra już w sobotę. Podopieczni Paulo Fonseki w ramach 14. kolejki rozgrywek Serie A ugoszczą przed własną publicznością Empoli. Rywalizacja na San Siro zapowiada się niezwykle ciekawie. Naprzeciw siebie bowiem staną drużyny, których dzieli w tabeli tylko trzy punkty różnicy. Przewaga przemawia oczywiście na korzyść gospodarzy. Ja ostatecznie uważam, że przynajmniej jeden z golkiperów zakończy starcie z zachowanym czystym kontem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – nie

Milan – Empoli, ostatnie wyniki

AC Milan obecnie prezentuje dobrą formę. Rossoneri w pięciu ostatnich spotkaniach odnieśli trzy zwycięstwa (1:0 z Monzą, 3:1 z Realem Madryt w Lidze Mistrzów oraz 3:2 ze Slovanem Bratysława w Lidze Mistrzów), a także zaliczyli dwa remisy (3:3 z Cagliari i 0:0 z Juventusem).

Empoli natomiast zalicza dołek formy. Podopieczni Roberto D’Aversy w pięciu ostatnich występach odnieśli jedno zwycięstwo (1:0 z Como), zanotowali trzy remisy (1:1 z Parmą, 1:1 z Lecce oraz 1:1 z Udinese), a także ponieśli jedną porażkę (0:3 z Interem).

Milan – Empoli, historia

W poprzednim sezonie doszło do dwóch starć między tymi drużynami. Oba zakończyły się zwycięstwami AC Milanu. W rundzie jesiennej padł wynik 3:0, natomiast wiosną było 1:0. Wcześniejsze trzy mecze kończyły się dwoma wygranymi Rossonerich, a także jednym remisem.

Milan – Empoli, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów, faworytem sobotniej rywalizacji jest AC Milan. Jeśli rozważasz typ na wygraną gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.37. W przypadku zwycięstwa Empoli natomiast sięga nawet 8.50. Przy okazji tego meczu warto zapoznać się z ofertą bukmachera Superbet. Kod do Superbet na darmowy zakład 35 zł to GOAL.

Milan – Empoli, kto wygra?

Milan – Empoli, przewidywane składy

AC Milan Paulo Fonseca Empoli Roberto D’Aversa AC Milan Paulo Fonseca 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-2-1 3-4-2-1 Przewidywany skład Empoli Roberto D’Aversa Rezerwowi 2 Davide Calabria 17 Noah Okafor 21 Samuel Chukwueze 23 Fikayo Tomori 25 Noah Raveyre 31 Strahinja Pavlovic 42 Filippo Terracciano 57 Marco Sportiello 73 Francesco Camarda 80 Yunus Musah 90 Tammy Abraham 5 Alberto Grassi 7 Junior Sambia 12 Jacopo Seghetti 13 Liberato Cacace 17 Ola Solbakken 19 Emmanuel Ekong 35 Luca Marianucci 90 Ismael Konate 98 Federico Brancolini 99 Sebastiano Esposito

Milan – Empoli, transmisja

Sobotnie spotkanie między AC Milanem a Empoli w ramach 14. kolejki Serie A będzie transmitowane w telewizji oraz internecie. Mecz będzie dostępny na antenie Eleven Sports 1. Warto podkreślić, że spotkanie będzie też dostępne na platformie CANAL+ online, w serwisie streamingowym elevensports.pl oraz specjalnej usłudze STS TV.

